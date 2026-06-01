El Infoca da por extinguido el incendio forestal declarado en un paraje de Gibraleón (Huelva)

Incendio forestal de Gibraleón. - PLAN INFOCA

HUELVA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por extinguido a última hora de este domingo, 31 de mayo, el fuego declarado en el paraje Marismas del Burro, ubicado en el término municipal de Gibraleón (Huelva), donde se llegarón a movilizar hasta once efectivos para su extinción.

Según informa el Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el fuego ha quedado extinguido a las 23.30 horas, nueve horas después de declararse en una zona de marismas próxima al río Odiel.

En las tareas de extinción el Infoca desplegó un dispositivo compuesto por seis efectivos tanto terrestres como por aire, en concreto, dos vehículos autobomba, dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un helicóptero semipesado.

Según fuentes del Plan Infoca, en la zona afectada por las llamas no hay presencia de viviendas, pero sí se trata de una zona con una vegetación "muy densa y húmeda" por encontrarse cerca de las marismas.