Infoca trabaja en las labores de extinción de un incendio declarado en el paraje Tariquejo de Cartaya (Huelva)

Incendio declarado en paraje Tariquejo de Cartaya. - INFOCA

HUELVA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) trabajan por tierra y aire desde la tarde de este martes en las labores de extinción de un incendio declarado en el paraje Arroyo de Tariquejos de Cartaya (Huelva).

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultado por Europa Press, el incendio se ha declarado en torno a las 18,00 horas de esta martes y en la zona se han desplazado un helicóptero semipesado y un avión de carga en tierra.

Por otro lado, por tierra, se han desplazado un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental y un camión autobomba.