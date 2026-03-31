Instituciones Penitenciarias investiga la muerte de un preso en Huelva, que CSIF atribuye a consumo de droga 'papelitos'

Archivo - Prisión provincial de Huelva. - CSIF HUELVA - Archivo

HUELVA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Instituciones Penitenciarias investiga, junto al Juzgado, investiga las causas del fallecimiento este lunes de un interno de la prisión provincial de Huelva que, tras ser llevado a la enfermería al notar que no reaccionaba durante la apertura de puertas de la tarde, se desplomó sobre las 20,00 horas de la tarde-noche sin posibilidad de ser reanimado. Por su parte, el sindicato CSIF atribuye la muerte del preso al consumo de una droga conocida como 'papelitos' que "en ocasiones se identifica claramente como fentanilo".

Desde Instituciones Penitenciarias han indicado a Europa Press que se encuentran a la espera del informe de la autopsia para determinar las causas de este fallecimiento.

No obstante, la sección sindical del Centro Penitenciario de Huelva de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha achacado esta muerte al "consumo" de una droga conocida como 'papelitos' que, según ha señalado, "no presenta una fórmula idéntica en cada dosis consumida", aunque "en ocasiones se identifica claramente como fentanilo". "Son inodoros e incoloros y llegan a las cárceles a través de la correspondencia postal", añade.

Señala el sindicato en una nota que tanto los funcionarios que estaban de servicio como el jefe de servicio y el mando de incidencias "activaron el protocolo oportuno y se afanaron en reanimar al preso", pero los facultativos "no pudieron hacer nada por su vida porque la dosis fue mortal".

Por ello, lamenta que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP) "aún no ha implementado los medios y filtros necesarios para evitar la entrada en las prisiones de esta droga, que actualmente en casi indetectable".

Apunta el sindicato que, actualmente, "solo existen ciertos reactivos para comprobar las sustancias que pueden componerla, siendo la mayoría indeterminada, aunque en algunos casos se ha detectado presencia de ketamina, fentanilo u otros derivados en estas tiras de papel sintético y tóxicos sintéticos de unos dos centímetros de longitud por dos milímetros de grosor".

Esta composición variable "provoca que los escasos recursos médicos del Centro Penitenciario de Huelva no puedan atender adecuadamente los casos de urgencia derivados del consumo, al desconocer exactamente qué sustancias contrarrestar". Critica CSIF que las unidades especializadas "carecen de las herramientas necesarias para detectar los 'papelitos' y proceder a su incautación", por lo que "esta nueva droga supone riesgo de incidentes graves entre internos o contra funcionarios".

Desde la Central Sindical se reclama "mayor dotación de medios materiales" para la incautación de esta nueva droga, así como la inclusión de pistolas táser "que evitarían en gran medida incidentes con funcionarios lesionados", ya que "la falta de control deriva en conflictos y agresiones directas".

Por otra parte, CSIF reivindica la condición de agentes de autoridad para los funcionarios de Instituciones Penitenciarias "con principio de veracidad e indemnidad por parte de la Administración", medida que "permanece paralizada en el Congreso". Además, solicita "formación continua presencial y de calidad, mejora del uniforme para el desempeño profesional y el reconocimiento de retribuciones justas equiparables con otros cuerpos de comunidades autónomas para todos los trabajadores penitenciarios".