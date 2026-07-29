Intervenida una tonelada de hachís en Isla Cristina (Huelva) en una embarcación escoltada por una moto acuática

Droga incautada en una operación contra el narcotráfico en Isla Cristina (Huelva). - AGENCIA TRIBUTARIA

HUELVA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Huelva y agentes de Policía Nacional y Guardia Civil de Huelva, en una operación conjunta, han intervenido 1.000 kilos de hachís en una embarcación en Isla Cristina. La droga se encontraba oculta en doble fondo en una embarcación. En el momento de la intervención se efectuaron maniobras peligrosas por parte de una moto de agua con la finalidad de evitar las detenciones.

Según ha indicado la Agencia Tributaria en una nota de prensa, la operación comenzó al detectarse una embarcación entrando por el río Carreras que despertó las sospechas de los investigadores. Los agentes pudieron observar cómo la embarcación, de tipo recreativa, estaba visiblemente hundida de proa y con signos externos de haberse abarloado a otra embarcación. En ese momento se estableció un dispositivo conjunto para controlarla.

Así, se observó que la lancha se dirigía hacia la zona conocida como Matapiojos, en Isla Cristina, donde los investigadores procedieron a hacer una inspección. En ese momento, sus dos tripulantes se arrojaron al agua intentando huir, auxiliados por una moto de agua, anteriormente vista realizando tareas de escolta a la embarcación deportiva.

El tripulante de la moto acuática, tras recoger a uno de los tripulantes de la lancha, intentó impedir la detención del segundo, efectuando maniobras peligrosas para los agentes que se encontraban en el agua tratando de capturar a los que huían. Finalmente, el tripulante de la moto acuática se dio a la fuga al no poder impedir la detención del segundo piloto.

A continuación, se intervino la embarcación recreativa y se trasladó al puerto deportivo de Isla Cristina, donde se procedió a la descarga de los 26 fardos de hachís que transportaba en un doble fondo, los cuales arrojaron un peso aproximado de 1.000 kilos.