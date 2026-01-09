Intervenidas cuatro narcolanchas y 7.800 litros de combustible ante la costa de Punta Umbría (Huelva) con 14 detenidos - GUARDIA CIVIL DE HUELVA

HUELVA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han intervenido frente a la costa de Punta Ubría (Huelva) cuatro embarcaciones semirrígidas de alta velocidad y 417 garrafas con más de 7.800 litros de combustible destinados al suministro para el narcotráfico en una operación conjunta saldada con 14 detenidos.

Según informan en un comunicado conjunto, el dispositivo se desarrolló el pasado 29 de diciembre y se inició cuando el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Huelva detectó una narcolancha que intentó huir al percatarse de la presencia policial, pero pudo ser interceptada con la detención de sus tres tripulantes y la intervención de 105 garrafas de carburante.

En una segunda actuación se detectaron tres narcolanchas, una de las cuales huyó mar adentro al detectar la presencia policial, mientras que los tripulantes de las otras dos se agruparon en una sola, abandonando la tercera para facilitar la huida.

Se inició entonces una persecución marcada por maniobras evasivas a alta velocidad, poniendo en riesgo la seguridad de los agentes y de la propia tripulación. Finalmente se logró detener a siete personas junto a 312 garrafas de gasolina, mientras que la embarcación abandonada también fue recuperada y remolcada.

La última fase del dispositivo tuvo como resultado la detención de otras cuatro personas, cuando las patrulleras 'Río Antas' de la Guardia Civil y 'Alcatraz' del Servicio de Vigilancia Aduanera, dieron alcance a una cuarta embarcación semirrígida que fue trasladada a puerto.

El dispositivo se ha saldado con 14 personas detenidas y la intervención de cuatro embarcaciones semirrígidas cuatrimotores de alta potencia y 417 garrafas de combustible que suman más de 7.800 litros de gasolina.

En la operación han intervenido agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva del Servicio Marítimo Provincial, el Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga (EDOA), agentes de la Compañía Fiscal del Puerto y de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), en coordinación con el Centro Regional de análisis e inteligencia contra el narcotráfico (CRAIN) de la Comandancia de Sevilla, y agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.

Todos los detenidos, autores de presuntos delitos de contrabando y contra la seguridad colectiva, serán puestos a disposición judicial junto a las diligencias instruidas. Las embarcaciones y las garrafas de combustibles se encuentran bajo custodia de la Guardia Civil, a disposición del juzgado competente.