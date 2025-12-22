Intervenidas en la provincia de Huelva 221 garrafas con 5.000 litros de combustible para abastecimiento de narcolanchas

Garrafas de combustible intervenidas en Huelva. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas y ha intervenido 221 garrafas con más de 5.000 litros de combustible destinado al abastecimiento de narcolanchas en dos dispositivos llevados a cabo en alta mar y en la localidad de Isla Cristina (Huelva).

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, las detenciones se han producido en uno de los dispositivos y se trata de tripulantes de una embarcación semirrígida cuatrimotora, tras una persecución que se inició en aguas territoriales de Mazagón. En esta operación se han intervenido más de 3.000 litros de combustible.

Los hechos se produjeron el pasado día 18 de diciembre cuando agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil que prestaban el servicio propio de su especialidad en aguas de Mazagón para "garantizar la seguridad, vigilancia y protección de las costas", interceptaron una embarcación semirrígida de cuatro motores "de las utilizadas normalmente por el narcotráfico", dándose está a la fuga tras detectar la presencia policial.

Durante la persecución, en la huida la tripulación realizó maniobras "bruscas", con cambios de velocidad y virajes, "poniendo en riesgo la seguridad de los agentes actuantes", consiguiendo éstos su abordaje media hora más tarde. Inspeccionado el interior de la embarcación, se localizaron 130 garrafas de gasolina de unos 25 litros cada una --3.250 litros--, por lo que se procedió a la detención de sus cuatro ocupantes, por un supuesto delito contra la Ley del Contrabando, delito de atentado contra agente de la autoridad y delito contra la seguridad colectiva. Los detenidos y las diligencias instruidas serán puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

De otro lado, en el segundo operativo se han intervenido 91 garrafas con combustible que fueron descargadas en la zona del Caño del Moral (Isla Cristina), así como también se ha aprehendido la embarcación fueraborda que las transportaba. En total se han intervenido 221 garrafas, que contenían 5.525 litros de combustible destinado al abastecimiento de narcolanchas.