Intervienen seis trasmallos ilegales en Matalascañas (Huelva) y liberan peces, algunos de especies protegidas

Retirada de trasmallos ilegales en la playa de Matalascañas. - GUARDIA CIVIL

ALMONTE (HUELVA), 24 (EUROPA PRESS)

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil e Inspección Pesquera de la Agencia de Gestión, Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía (Agapa) han procedido a la intervención de seis trasmallos de pesca ilegal que se encontraban instalados en la playa de Castilla de Matalascañas, en Almonte (Huelva), incumpliendo la normativa vigente en materia de pesca marítima y han liberado los peces atrapados, algunos de ellos de especies protegidas.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, la actuación se ha llevado a cabo en el marco de un operativo conjunto con inspectores de pesca. Durante el mismo, una embarcación que estaba colocando una de estas artes ilegales emprendió la huida y no pudo ser interceptada por la embarcación de inspección pesquera.

Los artes de pesca estaban colocados a escasa distancia de la orilla, aproximadamente a un metro, dispuestos en perpendicular hacia el mar y alcanzando una longitud de hasta 120 metros, retirando casi un kilómetro de trasmallos. Asimismo varios de estos trasmallos carecían de la señalización obligatoria, lo que incrementa el riesgo para los bañistas y usuarios de la playa.

Durante la actuación, los agentes lograron liberar numerosas capturas de peces que habían quedado atrapadas en los trasmallos, entre ellas lubinas, sargos y corvinas, así como especies protegidas y catalogadas en peligro de extinción, e incluso en peligro crítico como el pez guitarra.

Asimismo, se ha podido identificar a una persona que se encontraba pescando ilegalmente con una de estas artes prohibidas. Igualmente, se ha identificado la matrícula de una embarcación presuntamente relacionada con los hechos, iniciándose las correspondientes investigaciones para determinar la responsabilidad de su titular y la tramitación de las posibles sanciones.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la retirada inmediata de los trasmallos, debido tanto al incumplimiento de la normativa como al peligro que suponían para la seguridad de las personas y la fauna marina. Por otro lado, se han tramitado las correspondientes denuncias por las infracciones detectadas, que han sido remitidas a la autoridad competente para su valoración y posible sanción.

El Seprona recuerda "la importancia de respetar la normativa pesquera", especialmente en zonas de uso público como playas, con el fin de "garantizar la conservación del medio marino y la seguridad de los ciudadanos".