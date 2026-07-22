Investigado en Huelva un conductor de autobús por manipular su teléfono móvil al volante

Archivo - Estación de autobuses de Huelva. - PSOE DE HUELVA - Archivo

HUELVA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil perteneciente al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva, ha investigado al conductor de un autobús por su implicación en un delito contra la seguridad vial, por conducir de forma manifiestamente temeraria, con situaciones de grave y concreto riesgo para la Seguridad Vial, integridad física de los usuarios de la vía y de los propios pasajeros, ya que mientras conducía, presuntamente, manipulaba su teléfono móvil.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, las investigaciones comenzaron el pasado 8 de julio, cuando en un programa televisivo de ámbito nacional se difundió un video grabado con el teléfono móvil de un usuario de autobús de la línea regular entre Huelva y Punta Umbría, en el que se apreciaba cómo el conductor de dicho autobús, sujetaba el volante con la mano izquierda, mientras que con su mano derecha sostenía y manipulaba un terminal multimedia de telefonía móvil, desatendiendo completamente la atención permanente a la conducción.

De este modo, una vez identificado el vehículo y al conductor, la Guardia Civil entregó las diligencias a la autoridad judicial competente.

CONSECUENCIAS PENALES

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva ha investigado al conductor del citado vehículo por el supuesto delito que podría ser constitutivo de infracción penal, tipificada en el artículo 380 del Código Penal, y conllevar emparejado condenas entre seis meses y dos años de prisión, de uno a seis años de privación del permiso de conducir vehículos a motor y ciclomotores.

Desde la Guardia Civil han agradecido la colaboración ciudadana, cada vez más habitual, lo que pone de manifiesto "el alto grado de concienciación" de la sociedad y "el creciente rechazo social" hacia las conductas que ponen en peligro la seguridad vial.

Se recuerda que está a disposición de los ciudadanos el teléfono 062 para cualquier información que desee comunicar o colaboración que desee efectuar en el ámbito de la seguridad vial o por la comisión de cualquier hecho delictivo; cualquier información será tratada de manera discreta y anónima.

También se ofrece la utilización de la aplicación móvil Alertcops, que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.