Investigan al conductor de un coche que circulaba por la A-66, en la provincia de Huelva, a 221 kilómetros por hora

Control de tráfico de la Guardia Civil de Huelva en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Huelva investiga al conductor de un turismo por un supuesto delito contra la seguridad vial, por velocidad excesiva, al que pillaron circulando a 221 kilómetros por hora en la autovía A-66, a su paso por término municipal de Santa Olalla del Cala, superando "ampliamente" la velocidad máxima permitida en la vía.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, los hechos se produjeron en la noche del pasado día 23 de abril, con ocasión de los dispositivos de control de velocidad que se realizan de forma periódica en las distintas carreteras de la provincia, cuando un vehículo que circulaba por la autovía A-66, sentido Gijón, llegó a alcanzar los 221 kilómetros por hora, en un tramo limitado a 120 Km/h.

Esta conducta "temeraria y extremadamente peligrosa" generó "un grave riesgo para el resto de usuarios de la vía", por lo que el infractor se enfrenta a penas que pueden llegar a prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses y privación del derecho a conducir un vehículo a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Aracena (Huelva).

La detección de esta infracción grave "indica la eficacia de estos puntos de verificación de velocidad" que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva mantiene activos, con el objetivo de reducir la siniestralidad y "garantizar la seguridad de todos los conductores".

Desde la Guardia Civil se advierte de que la conducción a velocidad excesiva es una de las principales causas de siniestros viales y puede conllevar, "además de pérdidas de vidas humanas", graves consecuencias recogidas en el artículo 379 del Código Penal, como penas de prisión de tres a seis meses o con multa de seis a doce meses, y en cualquier caso privación del derecho de conducción de vehículos a motor de uno a cuatro años, y sanciones administrativas de cuantías importantes con detrimento de hasta seis puntos del crédito del permiso de conducción.