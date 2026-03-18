Investigan si el cadáver hallado en El Granado (Huelva) podría ser del hombre desaparecido en el Guadiana en febrero

Imagen del dispositivo de búsqueda del hombre desaparecido en el Guadiana el pasado 16 de febrero. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga si los restos mortales hallados este miércoles flotando en el agua en el puerto de La Laja, en El Granado (Huelva), podrían coincidir con el hombre desaparecido el 14 de febrero tras caer al Guadiana cuando intentaba acceder a tierra desde su embarcación en la vecina localidad de Sanlúcar de Guadiana.

Así, aunque desde el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, se ha indicado en un primer momento que podría tratarse del cuerpo de una mujer de 57 años, desde el Instituto Armado han confirmado a Europa Press que se investiga que pudiera ser este hombre desaparecido, de nacionalidad francesa.

La Guardia Civil ha señalado que el cuerpo ha sido hallado en la tarde de este miércoles en las inmediaciones del Puerto de La Laja, término municipal de El Granado, y que el cadáver ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense para su correspondiente autopsia, con el fin de proceder a su identificación y esclarecer las circunstancias de los hechos.

Durante días, Salvamento Marítimo coordinó el operativo, que movilizó a embarcaciones, helicópteros, así como participaron también dos embarcaciones de la Guardia Civil y buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) del Instituto Armado y unidades portuguesas con la embarcación SR17 del ISN (Instituto de Socorro y Náufragos), y patrullas terrestres de la Policía Marítima.

Los hechos se produjeron el 14 de febrero --concretamente el aviso llegó a las 19,34 horas-- cuando un hombre de nacionalidad francesa cayó al río Guadiana desde un bote auxiliar cuando intentaba amarrarlo a un velero.

Por su parte, con respecto al hallazgo del cuerpo este miércoles, Según ha indicado el 112 en una nota de prensa, un testigo alertó a las 12,20 horas del hallazgo de un posible cadáver en la obra del puerto deportivo de La Laja. Fue entonces cuando desde el centro coordinador se alertó a los Bomberos del Consorcio Provincial, a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Los Bomberos han procedido al rescate del cuerpo sin vida hasta la llegada del forense para el levantamiento del cadáver. La víctima es una persona de unos 57 años, sin que de momento hayan trascendido las causas que han rodeado su muerte.