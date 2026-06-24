Juan Gómez-Jurado protagoniza un encuentro en la Casa Colón de Huelva centrado en su novela 'Mentira'

Archivo - Casa Colón de Huelva. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala A de la Casa Colón de Huelva ha acogido este miércoles el encuentro con el escritor Juan Gómez-Jurado, uno de los principales referentes de la literatura de suspense en lengua española, para abordar todos los detalles de su última obra, 'Mentira'.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, la actividad, organizada por el Centro de la Comunicación Jesús Hermida dentro de su programación cultural de verano, completó las plazas disponibles en apenas un día, lo que obligó a trasladar el acto a un espacio de mayor capacidad.

Durante el encuentro, Gómez-Jurado ha conversado con el público sobre su trayectoria literaria, los procesos creativos que hay detrás de sus novelas y su última obra, 'Mentira', con la que inicia una nueva etapa narrativa alejada del universo de Reina Roja.

El autor ha explicado que la construcción de una novela de estas características requiere una importante planificación previa y que gran parte del trabajo se desarrolla mucho antes de comenzar a escribir y ha expresado que "cuando me siento delante del ordenador necesito saber hacia dónde voy. Hay una fase previa muy larga de preparación, de documentación y de construcción de personajes".

Por su parte, el concejal de Cultura, Nacho Molina, ha destacado "la extraordinaria acogida que ha tenido este encuentro, que demuestra el interés que existe en Huelva por la cultura y la literatura. Para nosotros es una satisfacción que autores de la relevancia de Juan Gómez-Jurado formen parte de la programación del Centro de la Comunicación Jesús Hermida y contribuyan a seguir consolidándolo como un espacio cultural de referencia".

Uno de los aspectos que más interés ha despertado entre los asistentes ha sido la creación de Eva Ramos, la protagonista de 'Mentira', un personaje complejo que juega con la percepción del lector. Gómez-Jurado ha destacado que precisamente uno de los retos de la novela era construir una narradora capaz de generar dudas permanentes sobre lo que cuenta, y "Eva es un personaje fascinante porque obliga al lector a cuestionarse continuamente qué es verdad y qué no. Esa incertidumbre forma parte de la esencia de la historia", ha explicado.

La conversación también ha abordado el origen de algunos de los personajes más conocidos de su trayectoria literaria, como Antonia Scott, Irina Vega o Simón, así como la importancia de los vínculos familiares y emocionales en sus novelas. En este sentido, el escritor ha reconocido que detrás de las tramas de suspense siempre le interesa explorar las relaciones humanas y los lazos que unen a las personas.

Asimismo, Gómez-Jurado ha reflexionado sobre el oficio de escritor y sobre la relación que mantiene con sus lectores, una de las señas de identidad de su carrera. El autor ha asegurado sentirse especialmente orgulloso de recibir mensajes de personas que se han iniciado en la lectura a través de sus libros, indicando que "si mis novelas han servido para que alguien descubra el placer de leer y luego continúe explorando otros autores, para mí eso ya es un éxito enorme".

Durante el encuentro también ha compartido algunas impresiones sobre la acogida que está teniendo 'Mentira' entre el público desde su publicación y ha destacado la capacidad de los lectores para encontrar nuevas interpretaciones y matices en una historia una vez que esta deja de pertenecer exclusivamente a quien la escribe.

El encuentro ha concluido con una firma de ejemplares en la que el escritor ha atendido personalmente a los asistentes, dedicando libros, compartiendo fotografías y conversando con numerosos lectores que han querido trasladarle sus impresiones sobre sus obras.

La actividad se enmarca en la programación cultural de verano impulsada por el Centro de la Comunicación Jesús Hermida, que durante los meses de junio y julio reúne encuentros literarios, exposiciones y actividades divulgativas vinculadas al mundo de la comunicación y la cultura.