Jucil ve "una aberración" que la Guardia Civil no sea profesión de riesgo y lamenta la ausencia de Marlaska en Huelva

El secretario general de la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), Ángel Lezcano, este sábado en la capilla ardiente de los guardia civiles fallecidos en una persecución a una narcolancha en la costa de Huelva. - María José López - Europa Press

HUELVA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), Ángel Lezcano, ha lamentado este sábado que "es una auténtica aberración" que la Guardia Civil siga sin ser considerada, "a día de hoy, una profesión de riesgo", algo que, ha afirmado, el Gobierno de España "tendría que hacérselo mirar".

Así lo ha manifestado Lezcano en declaraciones a los periodistas a la entrada de la capilla ardiente --situada en la Comandancia de Huelva-- de los dos guardias civiles fallecidos este viernes tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

Allí, ha criticado este extremo, toda vez que ha subrayado que su asociación se encontraba representada este sábado en Huelva para "apoyar a las familias, a las viudas", y darles todo su "apoyo", que "es lo que en estos momentos necesitan" porque "es un día muy triste para la familia de la Guardia Civil" tras fallecer este viernes "dos compañeros en acto de servicio".

Por su parte, el portavoz de Jucil en Cádiz, Agustín Domínguez, ha señalado que "no puede ser que mientras el Gobierno sigue diciendo lo bien que lo está haciendo con el narcotráfico sigan muriendo guardias civiles". "No se puede permitir que la Guardia Civil siga perdiendo hombres con esta valía mientras el gobierno no hace nada por ello", ha remarcado.

"Ya no es cuestión política, ya es cuestión de que si tanto quieren cuidar lo público, que empiecen por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que también somos públicos, también somos los garantes de la libertad que tenemos en España. Y si nos coartan de esta manera por falta de medios y matándonos como nos están matando, poco podemos hacer", ha manifestado.

Finalmente, con respecto a los dos agentes que resultaron heridos, ha señalado que están "estables" pero "destrozados" con la "tragedia" ya que, además, ha indicado que, uno de los agentes fallecidos "perdió un hijo hace poco", por lo que su viuda, también agente de la Guardia Civil ha perdido "a su padre, a su hijo y a su marido en breve periodo de tiempo". "Imaginad como puede estar y más perdiendo a su marido de esta manera", ha concluido.

Asimismo, desde la asociación han lamentado "profundamente" la "ausencia" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "en un momento en el que la presencia institucional era una obligación moral hacia quienes dan su vida por la seguridad de todos los españoles". "Esta ausencia vuelve a demostrar la actitud de abandono y desconexión del Gobierno con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente con quienes combaten a diario el narcotráfico en las costas andaluzas", señala.

Asimismo, ha criticado que "estos hechos no son aislados" sino "la consecuencia directa de años de falta de medios, ausencia de voluntad política y una estrategia insuficiente frente al narcotráfico". "La situación exige refuerzos reales, más recursos materiales, reconocimiento profesional y una protección jurídica y operativa efectiva para quienes están en primera línea".

"La propia Fiscalía de Andalucía ya ha advertido del grave aumento de la actividad del narcotráfico y de la peligrosidad asociada al uso de narcolanchas en el litoral andaluz, llegando incluso a señalar que estas organizaciones actúan con creciente violencia y capacidad logística", remarca Jucil

LOS HECHOS

Dos agentes de la Guardia Civil murieron este viernes tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva. Los hechos se produjeron durante el transcurso de un operativo contra las organizaciones que se dedican al narcotráfico, en torno a las 11 horas, a 80 millas náuticas de la costa de Huelva, cuando se inició una persecución por parte de dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Huelva sobre una narcolancha en alta mar.

Durante esta persecución, por causas que aún se desconocen, las dos embarcaciones de la Guardia Civil colisionaron produciéndose un fuerte impacto entre ellas, provocando el fallecimiento de dos agentes, uno de ellos en ese momento y otro cuándo era trasladado al hospital. Además, resultaron heridos otros dos agentes, que están siendo atendidos en el hospital de heridas de diversa consideración.

En las labores de rescate y salvamento, participaron, además del Servicio Marítimo Provincial de Huelva, la Armada, Salvamento Marítimo y el Servicio de Vigilancia Aduanera. Desde el Instituto Armado indicaron que continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido, así como destacaron que se trata de dos guardias civiles con "amplia experiencia" en el Servicio Marítimo.