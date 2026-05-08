Junta y Gobierno lamentan la muerte de un agente en una persecución a una narcolancha en Huelva: "Cumplía con su deber"

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, atiende a los medios tras visitar las instalaciones del PMA del Gran Premio de Motos de Jerez. A 24 de abril de 2026 en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

HUELVA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía y cabeza de lista del PP por la provincia de Cádiz, Antonio Sanz, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, han trasladado sus condolencias por el fallecimiento de un agente de la Guardia Civil ocurrido este viernes durante una persecución con una narcolancha en las costas de Huelva.

A través de un mensaje publicado en sus cuentas oficiales de 'X', consultadas por Europa Press, tanto Sanz como Fernández han lamentado la pérdida de la víctima mientras realizaba un acto de servicio y han dado el pésame a sus familiares y seres queridos.

"Consternados por el fallecimiento de Germán, Guardia Civil en acto de servicio, mientras cumplía con su deber en la lucha contra el narcotráfico en la costa de Huelva", ha afirmado Antonio Sanz, quien también ha deseado una pronta recuperación a los agentes que han resultado heridos en dicho accidente. "Todo nuestro apoyo y deseos para la pronta recuperación de los agentes heridos; descansa en paz", ha concluido.

Por su parte, el delegado del Gobierno ha expresado que siente "una profunda tristeza" por la muerte del agente y, a su vez, ha comunicado que permanecerá atento a la evolución del resto de heridos. "Siento una profunda tristeza por el fallecimiento en acto de servicio de un Guardia Civil de la comandancia de Huelva. Todo mi cariño a sus familiares y compañeros; estamos muy pendientes de la evolución de los heridos", ha señalado.

La Guardia Civil ha informado este viernes del fallecimiento de un agente de la Guardia Civil en acto de servicio tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

Asimismo, ha indicado que, además del fallecido, otros dos componentes del Cuerpo han resultado heridos, uno grave y otro leve. Así, desde el Instituto Armado han lamentado el fallecimiento de su compañero y han deseado "una pronta recuperación" a los heridos.