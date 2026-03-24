La Junta Local de Seguridad coordina el dispositivo especial para la Semana Santa de Huelva

Archivo - Junta Local de Seguridad en el Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, han presidido este martes la Junta Local de Seguridad celebrada para diseñar el dispositivo especial de cara a la Semana Santa 2026, uno de los operativos "más relevantes del año en la ciudad".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, Pilar Miranda ha destacado que la Junta Local de Seguridad tiene como objeto aprobar el dispositivo especial de Semana Santa, "uno de los más importantes del año en nuestra ciudad, por la gran afluencia de personas y por lo que representa para Huelva desde el punto de vista cultural, social y también económico".

Asimismo, ha señalado que el Ayuntamiento afronta este operativo "con la tranquilidad que da la experiencia y la profesionalidad que Huelva ha demostrado en los últimos años en la organización de grandes eventos", recordando como ejemplo la Magna Mariana celebrada el pasado mes de septiembre, que reunió a más de 100.000 personas "y se desarrolló sin incidentes graves, gracias al excelente trabajo de coordinación de todos los servicios".

En este sentido, ha subrayado que "ese es el camino: planificación, anticipación y máxima coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad", agradeciendo expresamente la labor de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil y el resto de servicios implicados.

Por último, la alcaldesa ha incidido en que el objetivo del Ayuntamiento es "claro", que los onubenses y visitantes "puedan disfrutar de una Semana Santa segura, tranquila y con total normalidad", haciendo un llamamiento "a la responsabilidad y a la colaboración ciudadana, siguiendo en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y emergencias".

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha informado de que se desplegará un amplio dispositivo compuesto por 130 efectivos, con la participación de unidades especializadas como la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), así como el uso de drones y el apoyo de la Brigada de Policía Judicial y la Unidad de Seguridad Ciudadana.

Además, Rico ha explicado que este operativo tiene como objetivo "garantizar la máxima seguridad mediante una actuación coordinada y eficaz, orientada a asegurar el normal desarrollo de los desfiles procesionales, facilitar el tránsito en los puntos de mayor afluencia y crear un entorno seguro mediante medidas preventivas y disuasorias".

Asimismo, ha destacado la "importancia" de la vigilancia constante en las zonas más concurridas, la prevención de posibles hechos delictivos en grandes concentraciones y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, prestando asistencia urgente a quienes lo necesiten. La subdelegada ha reafirmado así el compromiso de la Subdelegación del Gobierno con la seguridad, la coordinación institucional y el respaldo a la Semana Santa de Huelva.

Durante la reunión, celebrada en el Ayuntamiento de Huelva, se han analizado las necesidades organizativas y se han establecido las líneas generales de actuación de los distintos cuerpos de seguridad y servicios implicados. El dispositivo contempla la coordinación de recursos de las administraciones local, autonómica y estatal, con la participación de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, servicios sanitarios y de emergencias, entre otros.

El objetivo es garantizar tanto la seguridad de los recorridos procesionales como la movilidad y atención a la ciudadanía en los puntos de mayor concentración, sin descuidar los servicios ordinarios de la ciudad.

RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL

Desde Protección Civil se recomienda a la ciudadanía prestar especial atención a la información oficial que emitan las autoridades, así como a las indicaciones difundidas a través de los medios de comunicación durante el desarrollo de los actos. Se aconseja evitar aglomeraciones, especialmente en las inmediaciones de las puertas de las iglesias, para facilitar tanto la salida y recogida de las cofradías como el acceso de los servicios de emergencia en caso necesario.

Asimismo, se recuerda la importancia de no detenerse en los cruces de la Carrera Oficial, ya que estos espacios están destinados a la evacuación y al paso de los equipos de emergencia. Igualmente, se recomienda seguir los itinerarios peatonales establecidos y extremar la precaución con cochecitos de bebé, personas mayores o con movilidad reducida, con el fin de prevenir situaciones de riesgo en caso de avalanchas o concentraciones masivas.

En el caso de acudir con menores, es fundamental no perderlos de vista en ningún momento, llevando a los más pequeños de la mano o en brazos, así como identificarlos con algún sistema que facilite su localización en caso de extravío.

Para las cofradías y nazarenos, se recuerda que no deben encenderse cirios ni velas en el interior de los templos debido al elevado riesgo de incendio, especialmente en situaciones de gran afluencia de público.

Desde Protección Civil también se insiste en la necesidad de colaborar con los servicios de emergencia, evitando obstaculizar su paso para garantizar una intervención rápida y eficaz cuando sea requerida. Ante cualquier incidente, se recomienda acudir a los agentes de Policía o voluntarios de Protección Civil más cercanos. En caso de incendio, se aconseja mantener la calma, proteger las vías respiratorias en presencia de humo y localizar posibles salidas de evacuación. Si se produjera un incendio en la ropa, se recomienda no correr y rodar sobre el suelo para sofocar las llamas.

Finalmente, se recuerda la importancia de abandonar los lugares de forma ordenada una vez finalizados los actos y, ante cualquier situación de emergencia, contactar con el servicio 112.

La Junta Local de Seguridad ha contado con la participación de representantes de la Subdelegación del Gobierno, Policía Nacional, Guardia Civil, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Huelva.

Entre los asistentes se encontraban además de la alcaldesa, los concejales de Seguridad Ciudadana, Cultura y Presidencia, así como responsables técnicos de Policía Local, Protección Civil y el Servicio de Extinción de Incendios.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno, María José Rico Cabrera ha estado acompañada del secretario general de la Subdelegación, Manuel Jesús Iglesias; el comisario de la Policía Nacional, Quintín Méndez; responsables de distintas brigadas policiales; mandos de la Guardia Civil; representantes del 061, del servicio de emergencias 112 y de la Policía Autonómica. Asimismo, ha participado como invitado el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Huelva, Antonio González García.