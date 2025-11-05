Junta reprocha al Gobierno aceptar sólo el 23% de su planificación eléctrica, que sí incluye hidrógeno verde y minería

El consejero de Industria, Jorge Paradela, este miércoles en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. - María José López - Europa Press

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha encajado este miércoles como "trato injusto" la propuesta de planificación de inversiones en la red de energía eléctrica para el período 2025-2030 del Gobierno, que ascenderá a 8.130 millones, y cuyo borrador se conoció en octubre, por cuanto ha señalado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "sólo atiende" el 23% de las actuaciones solicitadas por la Junta.

De las 111 infraestructuras solicitadas por el Gobierno andaluz en marzo de 2024, el Estado sólo ha incluido 25 que coinciden con las necesidades por Andalucía. El Gobierno andaluz ha anunciado que presentará alegaciones antes del 16 de diciembre, fecha límite para solicitar modificaciones al plan del Gobierno.

Entre los parámetros que ha manejado el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, para justificar "el trato injusto" ha apelado a aspectos ilustrativos del peso de Andalucía en el conjunto de España.

Ha lamentado que la región, que recibirá un 11,8% de la inversión total, se encuentra lejos de posibles criterios de referencia como sería su población, el 17,8% del total nacional, o que sea la segunda comunidad más extensa del país tras Castilla León, o que ni siquiera se haya contemplado en ese sentido su consumo energético, que Paradela ha cifrado en un 15%.

Tras ese diagnóstico general de igual forma el consejero de Industria ha reconocido, a preguntas de los periodistas, que "los proyectos de hidrógeno verde y de la Faja Pirítica de Huelva están contemplados en el borrador" de la programación de red eléctrica que ha diseñado la Administración del Estado, por lo que ha señalado que el Gobierno andaluz se declara "relativamente satisfecho" por la inclusión de las necesidades de "un eje necesario", como son los casos de las provincias de Huelva, Jaén y Granada, de manera que "los ejes de 400 kilovoltios están contemplados".

Paradela ha expresado como razones para el rechazo de esa planificación eléctrica estatal que "el 60% de las inversiones totales planteadas por el Ministerio para Andalucía se destinan a solucionar carencias del sistema", por lo que de esa forma "ni responden a las necesidades específicas de Andalucía ni atienden al desarrollo industrial de la región", según una nota de la Junta.

Considera que así se da soporte al funcionamiento de la red de transporte en su conjunto, según el informe técnico elaborado por la Secretaría General de Energía y la Agencia Andaluza de la Energía sobre las infraestructuras incluidas en la propuesta del Gobierno de España.

De los 8.130 millones de euros de inversión de la planificación eléctrica 2025-2030, sin incluir las interconexiones, con ese peso de Andalucía de un 11,8%, ha señalado la Junta que "el documento recoge sólo 458 millones de euros para acometer nuevas inversiones o actuaciones".

El resto, 502 millones, ha asegurdo la Junta que "son inversiones no ejecutadas de la planificación vigente", por lo que ha esgrimido el Gobierno andaluz que "el 52% de las inversiones del Ministerio para Andalucía se arrastran de la planificación actual".

Ha señalado la Junta que "el proyecto más crítico" que el Gobierno deja fuera de la planificación es el eje de 400 kilovatios Córdoba-Extremadura (Maguilla-Peñarroya-Lancha), que ha calificado de "infraestructura esencial" para el desarrollo del norte de la provincia de Córdoba y de sus comarcas del Valle del Guadiato y Valle de los Pedroches, además de sostener que "históricamente" han quedado al margen de inversiones en redes eléctricas.

Argumenta la Junta además como las carencias más notables se concentran en las provincias de Córdoba, Cádiz y Málaga, donde, en conjunto, apenas se atiende el 10% de las peticiones de la Junta de Andalucía.

LA INTEGRACIÓN DE HUELVA, GRANADA Y JAÉN, SÍ ATENDIDAS

Ha explicado el Gobierno andaluz que su demanda para reforzar la integración en el sistema nacional de las provincias de Jaén, Granada y Huelva, "sí han sido atendidas con la inclusión parcial de ejes estructurales estratégicos", como son los casos de Huelva-Extremadura, Jaén-Castilla-La Mancha y Granada-Murcia, aunque ha precisado que "el Ministerio ha propuesto soluciones alternativas a las planteadas por la Junta de Andalucía, que además suponen un mayor coste".

Dice la Junta que las actuaciones específicas para dar apoyo a la red de distribución son muy reducidas, de las 30 actuaciones reclamadas sólo se recogen ocho, aun cuando ha considerado que esas inversiones son "la base para aumentar la electrificación, el aumento de la capacidad para atender nuevos desarrollos, especialmente industriales, la integración de las renovables y mejorar la vertebración del territorio".

La Junta ha apuntado que "el Ministerio se ha centrado en dar respuesta a las redes ferroviarias y de los consumos en puertos, que son cuestiones de competencia estatal y deja de atender la propuesta andaluza, necesaria para cubrir demandas industriales concretas y para la generación de renovables".

EL AVAL DE EMPRESAS Y AGENTES ECONÓMICOS

El Gobierno andaluz ha defendido que para preparar la propuesta que elevó al Ministerio para la Transición Ecológica hizo una consulta pública con la participación de empresas y agentes económicos, que se concretó en 222 solicitudes.

Sobre esa base, en marzo de 2024, la Junta de Andalucía pidió al Gobierno la construcción de seis subestaciones, 88 nuevas posiciones y ocho nuevos ejes en la red eléctrica, con una inversión prevista de 544 millones de euros.

En septiembre, la propuesta se actualizó y amplió hasta 778 millones, sumando además las infraestructuras ya planificadas, pero aún no ejecutadas. El 9 octubre el Gobierno publicó su propuesta de planificación eléctrica para 2025-2030.

El Gobierno andaluz argumenta que en sus alegaciones reclamará al Ministerio para la Transición Ecológica que "corrija la clara situación de desventaja" de Andalucía respecto a otras comunidades autónomas.

Esgrime aquí que "su densidad de la red de transporte se sitúa un 40% por debajo de los valores medios peninsulares" para remarcar que "la planificación estatal no responde a las necesidades energéticas, industriales y socioeconómicas de Andalucía, limitando su capacidad de crecimiento y de avance en la transición energética".