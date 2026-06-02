La Junta señala dos focos en el incendio en Marismas del Burro (Huelva) y continúa la investigación del de Doñana

Imagen de los dos focos del incendio en Marismas del Burro. - EUROPA PRESS

HUELVA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta en Huelva en funciones, José Manuel Correa, ha explicado este martes que en el incendio en Marismas del Burro, entre los términos municipales de Gibraleón y Huelva, e incluida en la Paraje Natural Marismas del Odiel, hay dos focos detectados de forma que el segundo ha sido "provocado por una pavesa que ha saltado a otra zona".

Así lo ha manifestado Correa en una entrevista en Cadena SER Huelva, recogida por Europa Press, en la que, además, ha subrayado que el Seprona de la Guardia Civil se encuentra investigando las causas de este incendio, así como las del que se declaró el pasado 24 de mayo en Doñana, ya extinguido.

En este sentido, el delegado ha apuntado que también se encuentran analizando las causas "y las situaciones que se han dado" los agentes de medio ambiente y que todavía no tienen datos al respecto, pero que "en cuanto se tengan" los darán.

Con respecto al incendio que este martes afecta nuevamente a Marismas del Burro, Correa ha indicado que "se trata de un incendio que se provocó el pasado domingo" y fue extinguido "prácticamente en su totalidad esa tarde-noche" pero que "se ha reavivado una zona como consecuencia de un fuerte viento existente" esta pasada madrugada.

Asimismo, ha señalado que se observa otro segundo foco "provocado por una pavesa que ha saltado a otra zona". "Estamos trabajando en ello, tenemos allí desplazados dos agentes de medio ambiente, dos retenes de bomberos forestales, un camión y dos aviones anfibios que están trabajando en la zona".

En cuanto a las características de la zona, ha dicho que se trata de "la parte que se ha reactivado del domingo es de brotes de eucalipto y caña" y el segundo foco es ""en una zona de pasto". En este punto, ha destacado la "magnífica capacidad" del operativo del Infoca, así como su "inmensa profesionalidad", toda vez que subraya que los medios puestos a disposición son "los mejores de toda la Península Ibérica".

"Y están trabajando de manera muy acorde a las necesidades que se tienen en ese entorno y esperemos que a lo largo del día lo demos por sofocado, en este caso por extinguido. Sí es verdad que es muy llamativo para la población onubense porque la columna de humo que hay es bastante espesa. Eso es provocado por ese viento del norte que está trayendo todo el humo a la capital", ha reseñado antes de advertir a la ciudadanía que "cierren las ventanas para que ese olor a quemado no afecte a las personas con problemas de respiración".

De otro lado, ha recordado que este lunes comenzó el periodo de alto riesgo de incendios y ha llamado a la población a "tener precaución" y "conocer" que "debemos evitar barbacoas en el campo, las quemas controladas que se autorizaban por parte del Infoca estos meses anteriores" y, sobre todo, que las personas que accedan o pasen por zonas forestales "tenga mucho cuidado con lo que tira al suelo y con recoger todas las basuras y demás que se puedan generar".

"Hemos tenido unas lluvias muy abundantes durante este invierno que han provocado que tengamos una espesa vegetación que se ha secado con las altas temperaturas y por lo tanto tenemos que tener muchísima precaución y ser sensatos y cuidadosos con nuestro medioambiente, en este caso con todas las zonas forestales, ya que, el adelanto de las altas temperaturas también está propiciando que la temporada alta de incendios forestales se haya iniciado con el mal pie que lo hemos hecho en Huelva", ha abundado.

Finalmente, Correa ha subrayado que detrás del 94% de los incendios que se dan en nuestro territorio está detrás de la mano del hombre", algunos "provocados intencionadamente y otros por circunstancias fortuitas", al tiempo que ha añadido que "ahora habrá que analizar" las causas de los incendios de Doñana y Marismas del Burro y "buscar soluciones".