Las librerías de Huelva celebran el Día Internacional del Libro acercando la cultura a la calle y descuentos del 10%

Cartel de la celebración en Huelva del Día Internacional del Libro 2026. - FOE

HUELVA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las librerías de Huelva pertenecientes a la Federación Andaluza de Librerías (FAL) y a la Asociación Provincial de Libreros se preparan para celebrar una de las citas más importantes del calendario cultural: el Día Internacional del Libro que se celebrará el próximo jueves, 23 de abril.

Bajo el lema de 'Acercar la literatura a la ciudadanía', los establecimientos participantes sacarán sus mostradores y fondos bibliográficos a las puertas de sus locales en las principales arterias comerciales de la ciudad durante toda la jornada del próximo 23 de abril, según ha indicado la FOE en una nota, donde señala que esta iniciativa busca fomentar el hábito de la lectura y "también reivindicar el papel de la librería de barrio como un espacio vivo de encuentro y dinamización cultural".

Como atractivo para los lectores y de acuerdo con lo establecido en la Ley del Libro (Ley 10/2007), las librerías ofrecerán de manera excepcional un descuento del 10% en todas sus ventas durante este día. Se trata de "una oportunidad única en el año" para que los onubenses adquieran las últimas novedades editoriales, clásicos o libros infantiles con una rebaja superior a la habitual permitida por el precio fijo, han destacado los libreros.

Desde la Asociación Provincial de Librerías de Huelva y la Federación Andaluza de Librerías (FAL) se subraya la importancia de este evento. "Sacar los libros a la calle es un gesto simbólico y festivo. Queremos que los libros sorprendan al paseante en su camino cotidiano y que los ciudadanos recuerden que sus libreros de confianza están ahí para asesorarlos y guiar sus lecturas", señalan.

Durante la jornada comercial se subirán publicaciones a las redes sociales del seguimiento de esta actividad que se organiza desde la asociación en colaboración con la Federación Andaluza de Librerías por tercer año.

Desde la asociación invitan a "todos los vecinos y visitantes" a participar en esta "fiesta de las letras", recorrer los puestos instalados en las calles de Huelva y "apoyar al comercio de proximidad en una jornada dedicada a la imaginación y el conocimiento".