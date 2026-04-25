Licitan la obras de la primera fase de la nueva EDAR de Mazagón (Huelva) por nueve millones de euros

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HUELVA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha sacado a licitación las obras de la primera fase de la nueva EDAR de Mazagón (Huelva). Una obra que supondrá una inversión de algo más de nueve millones de euros (con IVA).

Según indicado el anuncio de la licitación, consultado por Europa Press, las empresas tienen hasta el 29 de mayo para presentar sus ofertas y la adjudicataria tiene un plazo de 22 meses para finalizar la actuación.

Esta actuación permitirá tratar todas las aguas residuales producidas en los meses de mayor afluencia turística y mejorar la calidad de los vertidos al mar. El municipio presenta una capacidad de tratamiento "insuficiente" para alcanzar los parámetros requeridos en la legislación vigente, especialmente en la época estival con una alta concentración de turistas. La nueva EDAR prestará servicio a 19.632 habitantes-equivalentes y tendrá una capacidad de tratamiento de 3.569 m3/día.

Con la nueva instalación se logrará una reducción en el efluente de los parámetros de carga orgánica y de nutrientes, lo que permitirá cumplir con los límites de vertido más rigurosos establecidos por la Directiva 2024/3019 de tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Asimismo, se reducirá la concentración bacteriana a los valores límites de emisión requeridos por el Real Decreto 1341/2007 sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. El proyecto incluye sistemas de desodorización para evitar la afección en el entorno de la planta. Como actuaciones complementarias, se contempla la reposición del tramo terrestre del emisario, mediante la instalación de una nueva conducción de 630 mm de diámetro y 295 metros de longitud, y el traslado del pozo de conexión con el emisario submarino fuera del Dominio Público Marítimo Terrestre, procediendo a la demolición del pozo actual.

La actuación consta de dos fases, la primera, objeto de la licitación, son las obras de adecuación y ampliación de la EDAR de Mazagón, así como sus obras complementarias en el bombeo e impulsión desde el núcleo urbano hasta la EDAR; por su parte, la fase 2 la conformaría la instalación fotovoltaica asociada a la futura EDAR.

Así, la fase 1 contempla la ampliación de la EDAR dentro del recinto actual y la parcela inmediatamente al norte, por lo que se procederá a la demolición de todos los recintos actuales salvo el laberinto de cloración y la reforma y ampliación de los dos edificios. Para el tratamiento biológico se ha optado tres líneas de aireación prolongada dejando el espacio para poder incluir una cuarta si se considera necesario en el futuro.

El proyecto contempla también la remodelación de la EBAR 2-3 para eliminar los sólidos gruesos y flotantes del caudal aliviado, además del desvío del colector de llegada a la EDAR en su tramo final para conectar con el nuevo pretratamientoy la reposición del emisario terrestre de vertido.

Para el desarrollo de estas actuaciones, el Consejo de Administración de Acuaes autorizó el 31 de octubre de 2024 la firma de la adenda al convenio suscrito el 2 de noviembre de 2021, con el Ayuntamiento de Moguer y la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Desde el Ministerio se ha señalado que están a la espera de que la Consejería finalice la tramitación de dicha adenda para proceder a su firma, de manera que las obras se puedan licitar lo antes posible.

De este modo, el Consejo de Administración de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, aprobó en el mes de noviembre los pliegos y autorizado la licitación del contrato de ejecución de las obras de la nueva depuradora de Mazagón.