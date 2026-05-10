Localizado con vida el hombre de 49 años desaparecido desde el viernes en Aljaraque (Huelva)

Imagen de Jesús Fernández Ponce, desaparecido en el municipio de Aljaraque (Huelva). - POLICÍA LOCAL DE ALJARAQUE

HUELVA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local del municipio de Aljaraque (Huelva) ha localizado este domingo al hombre de 49 años que llevaba desaparecido desde el pasado viernes, 9 de mayo, en dicha localidad.

Según ha indicado el Cuerpo a través de su cuenta oficial de Facebook, consultada por Europa Press, Jesús Fernández Ponce ha aparecido con vida y ha sido trasladado al Hospital Juan Ramón Jiménez para recibir atención médica. Asimismo, la Policía ha agradecido a todas las personas que han colaborado en su búsqueda.

La desaparición se produjo entorno a las 17,00 horas de la tarde del viernes. Se trataba de un vecino residente de la urbanización La Monacilla, ubicada en el término municipal de Aljaraque, mide 1,70 metros de altura y vestía un pantalón de color verde botella el día de su desaparición.

Cabe recordar que el pasado mes de abril se activó otro dispositivo de búsqueda para encontrar a un varón de 79 años también desapareció en esta misma localidad. Finalmente, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del hombre en la zona de marisma de Aljaraque, tras varios días de batidas de búsqueda organizadas por la Guardia Civil junto con la colaboración ciudadana.