Loles López asegura que "poner a Huelva en el mapa sigue siendo una prioridad para Juanma Moreno"

Foto familiar de la presentación de la lista del PP de Huelva para las próximas elecciones del 17M. - PP HUELVA

HUELVA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno por la provincia de Huelva, Loles López, ha destacado que "poner a Huelva en el mapa ha sido y sigue siendo una prioridad desde que el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, asumió el Gobierno de Andalucía", y ha asegurado que "ese seguirá siendo el objetivo en la próxima legislatura".

Durante la presentación de la candidatura en El Rompido (Huelva), López ha agradecido tanto al presidente del PP-A como al presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, "la confianza depositada en este grupo de mujeres y hombres para representar a la provincia en las elecciones andaluzas".

En este sentido, ha destacado que "somos de Huelva, de todas sus comarcas, vivimos en Huelva, queremos esta tierra y nos corre por las venas", defendiendo que el proyecto del PP "nace desde el conocimiento real del territorio y de las necesidades de los onubenses". Asimismo, ha asegurado que el objetivo es "seguir construyendo la provincia que estamos impulsando desde hace años, creando empleo, bajando impuestos y apostando por sectores clave como la industria, la agricultura, la ganadería y la pesca".

López ha incidido también en la importancia de "seguir poniendo en el centro la sanidad, la educación y la dependencia, todo ello desde el diálogo, el respeto y la gestión", frente a otros modelos políticos. "No queremos los líos que algunos están provocando en otras comunidades autónomas ni la división, la bronca y la falta de respeto que vemos en otras formaciones políticas", ha añadido.

Además, ha defendido que "Huelva es muy importante para Andalucía y España, y es una prioridad desde que gobierna Juanma Moreno", remarcando que "nuestro foco es que esto siga siendo así, que sigamos apostando por este maravilloso rincón que tiene mucho que ofrecer y que es una auténtica potencia de Andalucía".

Por su parte, el presidente del PP de Huelva, y candidato número dos por la provincia onubense ha destacado la capacidad de los integrantes de las listas de los populares onubenses para las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo.

Asimismo, ha manifestado "tenemos a los mejores candidatos para que el proyecto de Juanma Moreno en Andalucía siga avanzando". Asimismo, el candidato popular ha señalado que la lista del PP en Huelva recoge las "sensibilidades de todas las comarcas de la provincia", antes de añadir que "el próximo 17 de mayo va contribuir a esa mayoría de estabilidad que necesita Andalucía de la mano de Moreno".

En este sentido, ha asegurado que el PP de Huelva va a trabajar "sin descanso" para que Huelva "siga tomando impulso, como lo ha hecho en las últimas dos legislaturas gracias a las importantes medidas que ha puesto en marcha el Gobierno andaluz".

Finalmente, el número dos de la lista de los populares onubenses ha subrayado que "en estos ocho años se ha demostrado que el modelo de Moreno funciona". "Hoy se invierte más en sanidad, educación y servicios sociales que con los anteriores gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía", ha concluido.

LA LISTA DEL PP DE HUELVA

La lista onubense para las elecciones del próximo 17 de mayo está encabezada por Loles López, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, quien ya lideró la candidatura en los comicios anteriores, entonces como secretaria general del PP-A.

A López le sigue como número dos el presidente de los populares onubenses, Manuel Andrés González, y el tercer lugar lo ostenta la secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno, quien también es actualmente parlamentaria.

Así, el vicesecretario del PP-A, Alejandro Romero, será el número cuatro; la portavoz provincial y concejal en Gibraleón, Francisca María Rosa Crespo, la cinco; el presidente local y Concejal en Zalamea la Real, Juan Antonio Márquez Lancha, el seis; la concejal en Cartaya, Patricia Millán, la número siete; Emiliano Cabot, portavoz y presidente del PP de Isla Cristina, número ocho; la secretaria PP de Santa Olalla, Adriana Gómez, la número nueve; el presidente de NN.GG en Huelva, Ismael Mantero, número diez; y la concejal en Villarrasa, Estefanía Martín, como número once.

Tras esta lista, como suplentes estarán Manuel Jesús Prudencio Márquez; Rosa María Crespo Carmona; José Miguel Valderas y Margarita María de Melgar Marra López.



