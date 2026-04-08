Loles López encabeza la lista del PP en Huelva a las elecciones andaluzas y Manuel Andrés González repite como número 2

Archivo - la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta, Loles López, y el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, en una imagen de archivo. - PP-A - Archivo

HUELVA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité Electoral Provincial del PP de Huelva, con el refrendo del Comité Electoral del PP andaluz --que elevará al Comité Electoral Nacional las candidaturas de las ocho provincias andaluzas--, ha aprobado la lista onubense para las elecciones del próximo 17 de mayo. En concreto, la cabeza de lista es la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta, Loles López, quién también las encabezó en las últimas elecciones, en ese caso como secretaria general del PP-A.

A López le sigue como número dos el presidente de los populares onubenses, Manuel Andrés González, y el tercer lugar lo ostenta la secretaria general del PSOE de Huelva, Berta Centeno, quien también es actualmente parlamentaria.

Así, García Alejandro Romero ocupa el número cuatro en la lista, seguido por Francisca María Rosa Crespo (cinco); Juan Antonio Márquez Lancha (seis); Patricia Millán (siete); Emiliano Cabot (ocho); Adriana Gómez Moyo (nueve); Ismael Mantero (diez); y Estefanía Martín (once). Como suplentes estarán Manuel Jesús Prudencio Márquez; Rosa María Crespo Carmona; José Miguel Valderas y Margarita María de Melgar Marra López.

El presidente del Comité Electoral del PP-A, Antonio Sanz, ha destacado que se trata de unas candidaturas "sólidas, preparadas y con una clara vocación de servicio", con las que el partido afronta las elecciones "desde la confianza, la estabilidad y la responsabilidad", con el objetivo de "seguir consolidando el proyecto de Juanma Moreno en Andalucía, un proyecto de presente y de futuro al servicio de todos los andaluces".

Asimismo, ha subrayado que estas listas son reflejo de "la unidad, la serenidad y la fortaleza" del PP de Andalucía, y "representan una apuesta firme por la continuidad de un modelo que aporta certidumbre, equilibrio y progreso a la comunidad".

En este sentido, ha señalado que contar con perfiles "con experiencia" de gestión es "una garantía para seguir avanzando", al tiempo que ha defendido que el proyecto de Juanma Moreno "ofrece a los andaluces seguridad, estabilidad y un rumbo claro para afrontar con ambición y confianza los retos del futuro".

En los pasados comicios, celebrados en junio de 2022, el PP obtuvo seis diputados por la provincia de Huelva: Loles López; Manuel Andrés González; Bella Verano --quien después pasó a ser diputada del Congreso--; Alberto Fernández --también alcalde de Ayamonte--; Berta Centeno y Alejandro Romero.

En aquellas pasadas elecciones la lista presentada por el PP para la provincia de Huelva estaba también encabeza por Loles López, y seguida por Manuel Andrés González como número dos; Bella Verano en el tres; Alberto Fernández en el cuatro; Berta Centeno en el cinco; Alejandro Romero en el seis; Francisca María Rosa Crespo en el siete; Juan Antonio Márquez en el ocho; Ángela Ramírez del Toro en el nueve; José Manuel Borrero en el diez y Luisa Martínez del Valle en el once.

