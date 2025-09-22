La Magna Mariana de Huelva congregó a 110.000 personas sin incidentes graves y con récord de uso del transporte público

HUELVA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha manifestado su orgullo ante la celebración de la Magna Mariana del pasado sábado en Huelva, una cita que ha congregado a unas 110.000 personas entre salidas, recogidas y carrera oficial, cifra que lo convierte en "el mayor evento de la historia de la ciudad". También ha destacado el buen comportamiento de todos, "algo que ha hecho que este día se haya saldado sin incidentes graves".

En un comunicado, Miranda ha indicado que se trata de "un éxito" que es "de todos los onubenses, de los profesionales que han trabajado muy duro desde los Servicios Públicos, Emergencias o Seguridad, de las administraciones y, sobre todo, de los ciudadanos con su comportamiento ejemplar".

En este sentido, la regidora ha asegurado que la Magna Mariana ha quedado "para el recuerdo de la historia de la ciudad". "Un día del que todos los onubenses debemos sentirnos orgullosos porque Huelva ha estado a la altura de una procesión Magna inolvidable", ha remarcado.

BALANCE DE SEGURIDAD

Respecto a la seguridad, la primera edil ha destacado el "buen funcionamiento" del 'Plan de Autoprotección, Seguridad y Emergencias' y la absoluta normalidad con la que ha transcurrido esta celebración, ya que no se ha tenido que lamentar ningún incidente de gravedad. Los Dispositivos establecidos dentro del Plan por Protección Civil, Policía, Tráfico y Bomberos han dado un resultado "muy positivo".

El despliegue realizado, tanto en la ciudad, como en las vías de acceso a la misma, "ha funcionado satisfactoriamente", pudiendo dar respuesta de "una manera rápida y eficaz a las necesidades que iban surgiendo". Concretamente los servicios de emergencias han contabilizado 21 atenciones de carácter leve.

"RÉCORD" DE TRANSPORTE PÚBLICO

La Magna Mariana también ha batido "récord" en el uso total de viajeros de Emtusa, tanto en las líneas de refuerzo como en las lanzaderas habilitadas para conectar de manera gratuita los aparcamientos disuasorios con la ciudad. En total, la empresa municipal de transporte urbano ha contabilizado 24.276 viajeros, 4.624 en los servicios de lanzaderas.

Por hacer una comparativa, el pasado 3 de agosto se contabilizaron 13.000 pasajeros, mientras que el pasado 4 enero, día de la llegada de los Reyes Magos a la ciudad, fueron 16.600 los usuarios.

Respecto a la recogida de residuos, los servicios de limpieza municipales recogieron el pasado sábado 290 toneladas de residuos, ocho toneladas de cartón, cinco de envases y otras cinco de vidrio. En lo referente al cómputo global de este fin de semana se han recogido un total de 430 toneladas.

PROYECCIÓN

La Magna Mariana también ha tenido una dimensión "sin precedentes" en los medios de comunicación, ya que "casi un millón de personas" vieron en algún momento la carrera oficial, salidas y recogidas en directo en alguno de los canales que hicieron la cobertura de la Magna. Por medios de comunicación nos trasladan que 500.000 espectadores de 19 países diferentes la siguieron a través de Canal Sur; 300.000 a través de las televisiones del Grupo Azahara en la provincia y Andalucía; y 75.000 espectadores de la capital y el área metropolitana a través de Huelva Televisión.

Ante estos datos, la alcaldesa ha agradecido a los medios de comunicación, especialmente a los de Huelva, "el trabajo realizado para hacer llegar un acontecimiento histórico a todos los hogares", ya que "muchas personas que no pueden salir de sus casas solo pueden disfrutar de estos momentos históricos a través de la televisión".

En cuanto a las redes sociales del Ayuntamiento de Huelva, se han alcanzado más de cuatro millones de impresiones. El mayor alcance se ha registrado en Instagram con 2.200.000 impresiones; seguido de Facebook, con 1.764.807; además de las 73.158 impresiones conseguidas en Tik Tok; y las 102.773 en X. En cuanto a interacciones, se han obtenido más de 227.433. Los datos hacen referencia a las 552 publicaciones realizadas sobre la Magna desde el pasado 8 de septiembre y hasta el día 21, en todos los perfiles municipales de redes sociales. A estos datos hay que sumar las 10.000 consultas realizadas al apartado destinado a la información de la Magna Mariana en la web municipal 'www.huelva.es'.