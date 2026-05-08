Maíllo lamenta el fallecimiento de un Guardia Civil en una persecución a una narcolancha

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, durante una atención a los medios. Imagen de archivo. - Álex Cámara - Europa Press

HUELVA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha transmitido sus condolencias por el fallecimiento de un agente de la Guardia Civil en acto de servicio en una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de un guardia civil en acto de servicio persiguiendo esa lacra delictiva del narcotráfico. También deseamos recuperación de dos de sus compañeros y que no tengamos que lamentar más pérdidas. Abrazo a la familia", ha indicado en una publicación en su cuenta oficial en la red social X.

Este viernes, la Guardia Civil ha informado del fallecimiento de ese agente en acto de servicio tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

Además, ha indicado que otros dos componentes del Cuerpo han resultado heridos, uno grave y otro leve. Desde el Instituto Armado han lamentado el fallecimiento de su compañero y han deseado "una pronta recuperación" a los heridos.