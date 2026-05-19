Manuel Carrasco anuncia que su concierto en Madrid será el último en España hasta 2028: "Un silencio necesario"

Archivo - El cantante, Manuel Carrasco durante un concierto en el estadio de La Cartuja. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El cantante onubense Manuel Carrasco ha anunciado que el concierto que dará en Madrid (Iberdrola Music Festival) el próximo 27 de junio será el último en España hasta 2028. Con este, más los cuatro conciertos que celebrará previamente en el Estadio La Cartuja de Sevilla este 2026 los días 13, 14, 19 y 20 de junio serán los últimos, de momento, en nuestro país.

Así lo ha anunciado el cantante, natural de Isla Cristina (Huelva), en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en las que ha señalado que "cierra una etapa", además "estrenando en directo el nuevo disco Pueblo Salvaje I, que sale el 29 de mayo" para, "luego, después de tanto tiempo, darle paso a un silencio necesario aquí en España".

"Estos cuatro espectáculos en La Cartuja de Sevilla más el concierto de Madrid serán más especiales aún por lo que significan y porque no volveremos a tocar en España hasta el 2028. Casi dos años después", ha señalado el artista.

Respecto a los conciertos en Sevilla, el artista ha explicado que tendrán "un concepto único, inspirado en los últimos cuatro discos, que serían las cuatro últimas giras, una por cada noche" y ha afirmado que no encuentra "mejor manera para poner un broche de oro a esa conexión tan fuerte que solo lo saben los que han venido y vivido algún concierto de los que hemos hecho".

Manuel Carrasco ha subrayado que "estos diez últimos años han sido toda una locura" gracias a su público, "al que cada vez se han ido sumando más y más gente de todas las edades haciendo que hayamos tenido los máximos récords", al que ha "agradecido", aunque admita que "no les gusta hablar de cifras" pero destaca que "lo conseguido es algo muy difícil, a pesar de los muchos palos en las ruedas que nos hemos encontrado de vez en cuando".

"Gracias por acompañarme con tanto cariño siempre, estos últimos conciertos os prometo que van ser una verdadera fiesta. Cerramos una etapa, además estrenando en directo el nuevo disco Pueblo Salvaje I para, luego, después de tanto tiempo, darle paso a un silencio necesario aquí en España y, así, poder dejar espacio para seguir llenándome de nuevas experiencias y seguir escribiendo las páginas en blanco que aún quedan. Gracias por tanto. Os quiero", concluye su comunicado.