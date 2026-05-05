Un maratón solidario recorrerá Huelva para concienciar sobre la donación de órganos

El corredor popular Antonio Bendala. - ANTONIO BENDALA

HUELVA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El corredor popular Antonio Bendala protagonizará el próximo sábado 9 de mayo el reto solidario 'Maratón hacia un nuevo mundo', una iniciativa que unirá deporte y concienciación social a lo largo de un recorrido de 42 kilómetros entre su pueblo, San Juan del Puerto y el Muelle de las Carabelas.

La salida está prevista a las 07,30 horas desde la Plaza de la Marina, en San Juan del Puerto, en una prueba en la que Bendala será el eje principal mientras que donantes y personas trasplantadas participarán en relevos simbólicos. A través de un testigo que se irá entregando durante el trayecto, se representará la continuidad de la vida que hace posible la donación de órganos.

El recorrido combinará tramos abiertos a la participación ciudadana con otros más controlados, especialmente en zonas sensibles como el entorno hospitalario o áreas portuarias, donde se limitará la presencia de corredores por motivos de seguridad. La meta estará situada en el Muelle de las Carabelas, un enclave elegido por su simbolismo como punto de partida hacia "un nuevo mundo". En el tramo final, el reto contará con la participación de Pepe 'el Marismeño', que acompañará al corredor en los últimos metros.

Antonio Bendala ha destacado que "no es solo una carrera, es un mensaje. Cada relevo simboliza una vida que continúa gracias a la generosidad de alguien que decide donar". Asimismo, ha subrayado que "queremos que la gente entienda que donar órganos es regalar vida. Este maratón es una forma de ponerle emoción y realidad a algo que muchas veces no se ve, pero que cambia vidas cada día".

El corredor también ha querido agradecer el respaldo institucional recibido por parte del Ayuntamiento de San Juan del Puerto y de la Diputación Provincial "por el apoyo mostrado desde el primer momento para que este reto sea posible".

Respecto a las previsiones meteorológicas, que apuntan a posibles lluvias durante la jornada, Bendala ha afirmado que el reto se va a llevar a cabo. "La lluvia no debe ser un contratiempo cuando hablamos de algo tan importante como salvar vidas".

Más allá del componente deportivo, la iniciativa busca "implicar a toda la ciudadanía" en un mensaje de concienciación, "recordando que la donación de órganos es clave para ofrecer una segunda oportunidad a quienes más lo necesitan".