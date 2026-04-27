Márquez presenta el proyecto del PSOE para Huelva con la vivienda y los servicios públicos entre sus ejes

La vicesecretaria general del PSOE-A y candidata por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, este lunes en la presentación del proyecto del PSOE para Huelva, con motivo de las elecciones del 17 de mayo. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A y candidata por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, se ha mostrado "convencida" este lunes de que el próximo 18 de mayo, al día siguiente de las elecciones andaluzas, su formación estará "al frente del Gobierno de la Junta" y ha afirmado que los socialistas "blindarán" los servicios públicos ante "la privatización de la sanidad, la dependencia y la educación".

Márquez ha desgranado que, junto a ello, el PSOE presenta para Huelva un programa con compromisos en tres ejes principales: La vivienda, los servicios públicos, con la sanidad como "pilar fundamental" y la "apuesta" por los sectores estratégicos que "garantizan el desarrollo económico de nuestra economía", además de centrarse también en la cultura y las mujeres.

Así lo ha manifestado en la presentación este lunes del proyecto político de su formación para la provincia de Huelva ante las elecciones autonómicas en un acto que ha contado con la presencia de asociaciones y colectivos de la provincia, donde ha pedido la "confianza" de la sociedad onubense el próximo 17 de mayo y su "participación en las urnas" para "que de la mano podamos construir la Huelva que todos merecemos". "Nosotros y nosotras no podemos hacerlo solos, no queremos hacerlo solos".

En este sentido, la socialista ha destacado que el PSOE en Huelva ofrece "una candidatura de hombres y mujeres de todos los rincones de la provincia: Sierra, Andévalo, Cuenca Minera, Condado y Costa y todos los pueblos que representan esta provincia". "Una candidatura con experiencia, con juventud, con muchas ganas".

Con respecto a las propuestas, Márquez ha señalado que el PSOE quiere impulsar la creación una Ley de educación inclusiva, para "garantizar" que sea "un derecho", independientemente de la renta de las familias. Otra de las propuestas del PSOE es crear una red de escuelas infantiles, así como defender una universidad con "calidad" y "gran tías" de financiación. "No queremos que la Universidad de Huelva siga teniendo la losa de la infrafinanción".

"En ocho años todos hemos visto que sí ha sido una prioridad y que no ha sido una prioridad para quien nos gobierna ahora mismo y el PSOE tiene un lema de campaña que va a ser una hoja de ruta en nuestra actividad política con la prioridad de los servicios públicos", ha dicho.

Márquez ha señalado que esto lo hacen "desde el convencimiento" de que "las familias trabajadoras que pagan impuestos tienen derecho a tener garantizado ese acceso a los servicios públicos desde su trabajo y desde los impuestos que contribuyen al conjunto de la sociedad" y "hemos vivido a lo largo de estos años una propuesta fiscal por parte del Gobierno de Andalucía que a quien gana más de un millón de euros al año, la rebaja fiscal consiste en 28.000 euros anuales".

"Pero las clases medias, las clases trabajadoras, lo que ganan de media son 22.000 euros anuales y la bajada de impuestos son 19 euros, pero después se nos hace pagar 100 euros un dermatólogo, 400 euros una resonancia. Para nosotros esto es un copago encubierto que no compartimos. Por eso defendemos con todas las letras la defensa de los servicios públicos, el blindaje de los servicios públicos, especialmente la sanidad pública", ha remarcado. Una provincia con una menor inversión sanitaria por habitante que el resto de provincias de Andalucía.

La socialista ha señalado que en la provincia "se espera de media más de 200 días para poder ser intervenido quirúrgicamente" y que hay "onubenses esperando casi dos años una prueba con el especialista" o que "se amontonan a decenas los onubenses en las urgencias del Juan Ramón Jiménez que esperan más de 24 horas para conseguir una cama en el hospital".

Márquez ha indicado que el PSOE se compromete a "garantizar" la asistencia psicológica dentro del sistema sanitario público andaluz, así como "plazas públicas en residencias" y "subir el precio plaza para que las trabajadoras que cuidan a mayores y dependientes tengan salario digno y para que los usuarios estén en las condiciones más dignas". De la misma manera, se compromete a "reducir las listas de espera de la dependencia". "La ley habla de 180 días y en estos momentos de media en la provincia de Huelva estamos en 600 días para acceder a una prestación de la ayuda a la dependencia".

EMPRENDEDORES Y SECTORES PRODUCTIVOS

María Márquez se ha referido también a los autónomos, señalando que "tienen que sentir que aquí hay una organización política que vela con sus intereses y que queremos que estén en primera línea de derechos, de oportunidades y de facilidades porque son los que generan empleo, riqueza y oportunidades en Huelva".

Asimismo, la socialista ha apuntado que, además de la defensa de los servicios públicos, el PSOE defenderá los sectores estratégicos y productivos de Huelva como "garantía del desarrollo económico de la agricultura, la pesca, la minería y desarrollo industrial y minero". "Que genera empleo, riqueza, traer puestos de trabajo", por lo que llama a "no desperdiciar ni un solo euro de la financiación que nos está llegando del impulso de la Agenda 2030 en Europa y de esos fondos europeos".

"Proyectos prioritarios que en estos momentos se están cuestionando en Extremadura. Huelva no puede permitirse desperdiciar ni un solo euro en el desarrollo de su futuro". "Nuestros productos se sirven en las mejores mesas del mundo. Nuestra fresa es orgullo, nuestros frutos rojos son orgullo de Huelva, la gamba, los productos de Huelva son orgullo de Huelva y tenemos que seguir fortaleciendo y consolidando nuestra marca. Desde la unidad somos más fuertes", ha subrayado.

INFRAESTRUCTURAS

De otro lado, Márquez ha lamentado los "bulos y la desinformación" y ha afirmado que el PSOE quiere "que se haga la presa de Alcolea, el túnel de San Silvestre y los regadíos del canal de Triguero, el de la toma del Andévalo, el del anillo hídrico de la Sierra de Huelva, que tiene que ver con el abastecimiento de consumo queremos garantizar".

"Apostamos por el sector minero. Ha sido un revulsivo para la provincia la inversión que hizo el PSOE en su día para la minería. Desarrollo económico, con un sello de calidad que nos diferencia del resto del mundo. Calidad y compromiso con el medio ambiente", ha señalado antes de recordar el Plan para la renaturalización del entorno de Doñana, "un compromiso del Gobierno de la mano del sector".

VIVIENDA

La socialista ha recordado una de las principales promesas de la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, de que "el Gobierno de la Junta de Andalucía adelante el 20% que pide el banco de entrada para conceder una hipoteca" y "a interés cero" para que "todo el mundo tenga garantizado el derecho a poder comprarse una vivienda". "Es una prioridad" para el PSOE, ha destacado.

"Volverán las ayudas de la rehabilitación de la vivienda para las personas mayores atrapadas en sus casas porque no hay ascensor. Nuestro compromiso hoy también aquí con todas esas familias", ha dicho.

MUJERES Y CULTURA

María Márquez ha señalado que también "hay algunos elementos de índole ideológico" que "serán vertebradores y transversales" del proyecto político del PSOE como son "los derechos de las mujeres y la defensa de la cultura".

"Las mujeres tenemos derecho a desarrollarnos en igualdad de condiciones y combatir el drama de la violencia de género", ha señalado antes de manifestar que no entiende "cómo es posible que se siga cuestionando" que esta lacra exista.

Márquez también ha hecho una defensa de las tradiciones y la cultura y ha agradecido, en este sentido y ligado a las mujeres, la creación del festival de cine Wofesthuelva, "una idea que surgió hace años" de la mano, entre otras mujeres de María Clauss --fallecida en el accidente de Adamuz (Córdoba) y a la que ha recordado este lunes "especialmente".