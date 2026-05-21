Más de 650 efectivos del Estado protegen El Rocío (Huelva) en el marco del Plan Aldea 2026

El delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, participa en el acto de presentación en El Rocío del Plan Aldea 2026. - Joaquín Corchero - Europa Press

ALMONTE (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

Más de 650 efectivos del Estado serán los encargados de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público en el interior de El Rocío, así como de asegurar la fluidez del tráfico en los alrededores y accesos durante la romería de este fin de semana.

Son cifras que ha ofrecido este viernes el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, en la presentación del Plan Aldea 2026, dependiente del Ayuntamiento de Almonte (Huelva), y donde ha aseverado que "todos ellos trabajan desde ya en plena colaboración con el resto de administraciones para proteger el espacio aéreo, terrestre y digital del entorno de la ermita, 24 horas al día", según ha indicado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa.

Durante su intervención en la presentación del Plan Aldea, que se mantendrá activado hasta el próximo martes, 26 de mayo, Fernández ha ofrecido detalles del dispositivo del Estado en la aldea, donde la Guardia Civil compone el grueso del operativo, con unos 620 agentes, bajo el mando de la Comandancia de Huelva, con el apoyo técnico de 260 medios de locomoción y organizados en 13 unidades especializadas, "que se centrarán en minimizar los riesgos, activar una respuesta rápida ante cualquier tipo de emergencia y asegurar el disfrute de los romeros", ha afirmado.

"Una vez que las hermandades van finalizando sus caminos y concentrándose en El Rocío, la Guardia Civil ya cuenta con efectivos activados en este espacio para atender los actos de mayor concentración de peregrinos, como la presentación de las hermandades --entre el viernes y el sábado--, el rezo del rosario --sábado a las 00,00 horas--, misa de Pentecostés --10,00 horas del domingo--, rosario --00,00 horas del domingo-- y, a partir de ahí, la espera y salida procesional", ha añadido.

Concretamente, Fernández ha detallado que la Guardia Civil cuenta in situ con puntos estratégicos dentro de la aldea: el Equipo COS (Centro Operativo de Servicios) tanto en el Centro de Control y Mando, ubicado en las nuevas dependencias de la Junta de Andalucía, como un segundo en la propia ermita. Desde ambos puestos se encarga de dirigir y coordinar a todas las patrullas, equipos y puestos fijos de servicio ante cualquier incidencia, manteniendo enlace permanente con el COC-Huelva y Cecopi.

A ellos se suma el puesto de la Guardia Civil, donde estará la Policía Judicial y el Punto Viogén, y la Oficina de Atención Ciudadana e Instrucción de Diligencias, situada en las dependencias del Ayuntamiento de Almonte en El Rocío (junto al acuartelamiento), que se hace cargo de la instrucción de diligencias y recogida de denuncias durante todo el periodo. Este punto cuenta además con seis componentes de Policía Judicial especializados en mujer y menores.

A estos puntos se une la presencia permanente de la Guardia Civil en el Cecopi, establecido por 112 Emergencias en la Casa de la Cultura de la aldea. Sobre el terreno se despliega el Equipo Halcón, patrullas de seguridad ciudadana que reforzarán la vigilancia tanto a personas como bienes e instalaciones, con el fin de prevenir y detectar delitos. Como novedad, el dispositivo incorpora en esta edición una oficina móvil de atención al ciudadano, pionera en Andalucía, que estará operativa durante los días de la romería y que posteriormente seguirá prestando servicio en la provincia.

En dicha oficina, los ciudadanos podrán interponer denuncias, realizar trámites administrativos y actuar como Puesto de Mando Avanzado en situaciones de emergencia o en casos que requieran una intervención operativa inmediata, como desapariciones o hechos delictivos de especial gravedad.

Desde el aire, el Equipo Pegaso de la Guardia Civil, especializado en aeronaves no tripuladas, incorpora drones e inhibidores de drones, que realizarán labores de vigilancia en la aldea las 24 horas, permitiendo una visualización en tiempo real. El control desde el aire se completa con tres helicópteros de vigilancia con sistema de transmisión en tiempo real, que permiten al centro de mando actuar de forma inmediata ante cualquier eventualidad.

ALERTCOPS

En el ámbito digital, como en ediciones anteriores, la app AlertCops transmitirá notificaciones y avisos referentes a El Rocío, "con el que cualquier ciudadano que la tenga descargada en su móvil podrá activarla para informar sobre su localización o comunicar en tiempo real cualquier situación de emergencia", ha indicado el delegado.

También se ha referido a la puesta en marcha del sistema SIGO Movilidad, una "mejora de la atención al ciudadano" que permite formular denuncias mediante dispositivos móviles o tablets en el propio lugar de los hechos, "evitando desplazamientos innecesarios a los cuarteles, agilizando la tramitación de incidencias y mejorando la eficiencia del servicio".

Para agilizar el tráfico en el entorno de la aldea, especialmente en la carretera A-483, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha dispuesto un operativo compuesto por personal técnico y de apoyo en furgonetas, camiones y dotados con la señalización apropiada para realizar los cortes o diseños de tráfico necesarios que ayuden a canalizar el discurrir de los conductores, además del personal destinado exclusivamente para este tránsito personal funcionario y técnico en el Centro de Gestión de Tráfico del Suroeste.

INCREMENTO DEL TRÁFICO UN 6,4%

Hasta el momento, según ha dado a conocer el delegado del Gobierno, el tráfico asociado a la romería se ha incrementado un 6,4% respecto al pasado año, últimos datos recabados por la DGT ante los que Fernández ha lanzado un mensaje de "prudencia al volante", ya que "en las vías y caminos convergen turismos, vehículos pesados, de tracción animal y peregrinos, por lo que hay que extremar la atención".

PROYECTO PUBLIC SPACES+

En esta edición de El Rocío, Pedro Fernández ha anunciado que "España está liderando el proyecto europeo Public Spaces+, desarrollado en el marco de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP) y Guardia Civil", con el que se comparte conocimiento y experiencia con tres lugares clave de regiones castigadas por el terrorismo internacional: Cuerno de África, Sahel y Golfo de Guinea.

Durante tres días una delegación keniata --tres miembros del Centro Nacional de Contraterrorismo, tres personas expertas en seguridad y la cónsul de la embajada de Kenia en España-- acompañarán distintos puntos del despliegue de seguridad de Guardia Civil durante El Rocío, tales como el centro de mando y control, las unidades de vehículos aéreos no tripulados (UAV) y de contramedidas contra UAV, los centros de comunicaciones, las unidades K9 de perros adiestrados para la detección de explosivos e intervención, el centro de medios de comunicación y otros despliegues tácticos y uniformados.

La visita será acompañada por miembros de las unidades antiterroristas de Guardia Civil, una representante del Servicio Europeo de Acción Exterior y el director de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP).

"El paraguas de seguridad que compone este dispositivo, con más de 3.000 efectivos del Estado de la Administración General del Estado desplegados por el Gobierno de España a través del Plan Rocío Seguro 2026, es la mejor demostración de cómo dar una respuesta adecuada a la romería más numerosa de España, con más de un millón de peregrinos en sus días centrales y la más multitudinaria de toda Europa", ha concluido Fernández.