Más de veinte participantes en la segunda edición del taller de Lengua de Signos en Huelva

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acude a los talleres de lengua de signos impulsados por el Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por la teniente alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Vivienda, Empleo y Desarrollo Económico, Adela de Mora, ha visitado a los alumnos del Taller de Lengua de Signos que se imparte en el Centro Municipal Lazareto, en el que han participado más de veinte personas.

En una nota de prensa del Consistorio onubense, se ha señalado que "tras el rotundo éxito y la excelente acogida de la primera edición del año pasado", la Administración local ha puesto en marcha esta iniciativa con el objetivo de seguir avanzando en "accesibilidad, inclusión e igualdad de oportunidades".

Por su parte, Miranda ha agradecido en persona a los 21 alumnos participantes por "su contribución para construir una Huelva para todos, más igualitaria y abierta", y ha valorado la importancia de esta formación que "sensibiliza a los ciudadanos y fomenta una ciudad más accesible, no solo en lo físico, sino también en lo comunicativo".

De esta forma, la primera edil ha agradecido al equipo docente y a la Asociación Cultural de Personas Sordas, "su colaboración para volver a poner en marcha estos talleres porque creemos firmemente en su componente socialmente transformador".

Además, la alcaldesa ha destacado que "más allá de la cuestión de accesibilidad", la formación en lengua de signos representa una "clara oportunidad laboral y profesional, ya que cada vez son más las administraciones, empresas y entidades que incorporan intérpretes en sus servicios y actos públicos, por lo que se necesitan profesionales de este ámbito".

En contexto, este segundo taller comenzó el pasado jueves, 7 de mayo, y finalizará el próximo 11 de junio, con clases los martes y jueves en horario de 17,00 a 20,00 horas. Para esta edición se ha contado con un grupo de 21 alumnos.

En suma, desde el área de Servicios Sociales se ha apuntado que, a pesar de la "altísima demanda recibida para participar, el grupo no puede ser más numeroso para poder cumplir rigurosamente con los objetivos pedagógicos y de interacción del taller".