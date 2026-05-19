La Matriz sale este miércoles para recibir a filiales mientras cuatro hermandades de Huelva caminan a El Rocío

Salida de la Hermandad del Rocío de Punta Umbría (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

HUELVA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad Matriz de Almonte (Huelva) iniciará su camino hacia la aldea de El Rocío este miércoles para comenzar a recibir a cada una de las hermandades filiales. Además, cuatro hermandades de Huelva ya caminan hacia la aldea almonteña después de que Punta Umbría y Valverde del Camino hayan iniciado este martes su peregrinación y Emigrantes saldrá este miércoles.

En este sentido, la Hermandad Matriz saldrá este miércoles en dirección a la aldea tras la Misa de Romeros, que comienza a las 10,00 horas, en el Alto del Molinillo, del Chaparral. A continuación, la hermandad saldrá procesionalmente y recorrerá varias calles de Almonte, para abandonar el núcleo por el camino de Los Llanos y dirigirse al santuario.

Así, tras un día de camino, al atardecer llegarán hasta las plantas de la Virgen para recibir al resto de hermandades filiales a partir del jueves.

PUNTA UMBRÍA Y VALVERDE DEL CAMINO

Por otro lado, Punta Umbría ha despedido este martes a la Real Hermandad del Rocío en el inicio de su camino hacia la aldea almonteña. La salida ha comenzado con la bendición del peregrino en la iglesia del Carmen, tras la que la comitiva rociera ha iniciado su recorrido por las calles del municipio rumbo al Rocío, según ha indicado el Ayuntamiento puntaumbrieño en una nota de prensa.

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha acompañado a la hermandad, realizando una ofrenda floral al Simpecado a las puertas del Ayuntamiento en representación de la Corporación Municipal.

Durante la despedida, el primer edil ha destacado el significado especial de este año para la hermandad, que celebra su 60 aniversario, subrayando que "la Hermandad del Rocío de Punta Umbría está muy viva y sigue creciendo gracias al compromiso, la ilusión y la devoción de muchos puntaumbrieños".

La comitiva puntaumbrieña está formada este año por 10 vehículos de tracción animal, 22 de tracción mecánica y alrededor de 90 peregrinos a pie, reuniendo en total a unas 500 personas durante el camino.

Por otro lado, la Hermandad de Valverde del Camino también ha emprendido el camino hacia la aldea almonteña. De este modo, la hermandad repite por segundo año consecutivo la salida un martes, ya que tradicionalmente lo hacía el miércoles, para comodidad de los romeros.

Así, tras la misa de romeros, que ha tenido lugar a las 8,00 horas, ha realizado paradas en el Ayuntamiento, donde se realizará una entrega floral al Simpecado, y en la parroquia de su Patrona, la Virgen del Reposo.

Con estas, ya son cuatro las hermandades de la provincia que caminan hacia la aldea almonteña, tras la salida este lunes de las filiales de Isla Cristina y Ayamonte.

HERMANDADES DEL MIÉRCOLES

Por otro lado, este miércoles, además de la Matriz, saldrán saldrán también Cartaya, Escacena del Campo, Gibraleón, Lucena del Puerto, Palos de la Frontera, San Juan del Puerto y Trigueros, que finalizarán el camino al día siguiente, salvo Cartaya que llegará el viernes para su presentación en el mismo día.

También lo hará la Hermandad de Emigrantes, una de las dos filiales de la capital, que iniciará el camino a las 8,30 horas tras la misa de romero. En cifra, la caravana de la hermandad de Emigrantes está integrada por nueve carros tradicionales, seis carros cuadrados, cuatro enganches, 21 tractores, cuatriremolques y más de 20 vehículos.

Así, tras salir de su casa hermandad, el cortejo recorrerá el paseo de las Palmeras, la avenida Costa de la Luz; la avenida Cristóbal; la calle Guadalcanal, donde realizará una parada en el Cuartel de la Guardia Civil) para seguir adelante hasta el paseo de la Independencia, con parada en la Catedral, tras lo que continuará por calle San José para llegar a las 09,30 horas a la calle Puerto, con las típicas paradas en Casa Venancio, el Colegio Santo Ángel y el Colegio Esclavas. Continuará su camino por la plaza Quintero Báez --plaza de La Palmera-- calle Palos de la Frontera y Arcipreste Manuel González García.

A las 10,00 horas, aproximadamente, se prevé su paso por la plaza de la Constitución, con parada en el Ayuntamiento, tras lo que continuará el camino por avenida Martín Alonso Pinzón y la plaza del Punto --con parada en el monumento Virgen del Rocío--. La comitiva continuará su camino por la avenida de Italia, calle Niña, pasando por las Hermanitas de la Cruz, calles Garci-Fernández y Pinta y avenida de Italia. Sobre las 11,00 horas se prevé el paso por la avenida de la Ría.

Al llegar a este punto la hermandad se divide en dos, de forma que la caballería, el Simpecado y los peregrinos continúan por la calle Víctor Fuentes Casas, la calle Sanlúcar de Barrameda --con parada en la Delegación de la Junta y en la Comandancia de Marina, a la que se prevé que llegue a las 11,30 horas.

El resto de la hermandad, desde el carro tradicional número 1 continúa recta por la avenida de la Ría y la del Decano, de forma que el carro número 1 se detendrá en la rotonda del monumento de Súper Hugo 44 y se quedará parada para agrupar de nuevo a toda la hermandad y continuar su camino por la avenida Francisco Montenegro. A las 12,00 horas, realizará el rezo del Ángelus en los alrededores del Estadio Nuevo Colombino y a las 16,30/17,00 horas se espera su llegada a la Suelta para comer y a las 21,00 horas a Tres Rayas para la pernocta.