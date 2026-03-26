Miranda a Carolina Marín: Has llevado el nombre de Huelva a los más alto y todos te llevamos en el corazón"

Archivo - La jugadora de bádminton onubense Carolina Marín. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, señalado que este jueves es "un día difícil para todos" los que quieren a Carolina Marín ya que "su retirada "marca el final de una etapa brillante, pero también el comienzo de un legado que permanecerá para la eternidad", toda vez que ha destacado que la deportista ha llevado "el nombre de Huelva a lo más alto" y, "por eso, todos te llevamos en nuestro corazón".

Así lo ha manifestado la alcaldesa de Huelva en una publicación en sus redes sociales, consultada por Europa Press, en la que ha señalado que Marín es y "siempre será nuestra campeona".

"Gracias por tu entrega, por tu carácter indomable y por enseñarnos que con esfuerzo, pasión y valentía no hay límites. Nos hiciste vibrar en cada punto, en cada partido, y llevaste el bádminton a lo más alto, inspirando a generaciones enteras dentro y fuera de España", ha manifestado. Y todo eso lo hiciste sin olvidar tus raíces, siempre fiel a los valores de esa niña despierta que salió de La Orden para conquistar el mundo", ha remarcado.

Finalmente, Miranda ha afirmado que la deportista ha llevado "el nombre de Huelva a lo más alto" y que, por eso, "todos te llevamos en nuestro corazón". "Más allá de los títulos, nos dejas un ejemplo de superación, de lucha frente a las adversidades y de amor por lo que haces. Eso es lo que realmente te convierte en una leyenda. Huelva te quiere, orgullo de nuestra tierra. Tendrás el homenaje que mereces. Gracias por todo, Carolina", ha concluido la alcaldesa onubense.

La jugadora onubense de bádminton Carolina Marín, oro olímpico y triple campeona del mundo, ha puesto este jueves fin a su carrera deportiva a los 32 años, un recorrido que le ha llevado a encumbrar a este deporte minoritario en España a lo más alto, y marcado por tres graves lesiones de rodilla, la última la que le ha abocado a esta retirada.

Marín se despide después de haber colocado a un deporte minoritario y con poca tradición en España como el bádminton en lo más alto gracias a numerosos éxitos que podrían haber sido incluso posiblemente más de no haber sufrido tres graves lesiones de rodilla, la última de ellas cuando apuntaba a pelear en París por su segunda medalla de oro olímpica.

Con apenas 8 años descubrió este deporte gracias a una compañera de colegio en Huelva y desde entonces empezó a labrar una leyenda en el bádminton, dominado por las jugadoras asiáticas con mano de hierro hasta su irrupción. Campeona de España a los 13 años, posteriormente conoció a Fernando Rivas, el entrenador con el que desarrolló toda su carrera y que sacó el máximo partido de una jugadora de un marcado carácter competitivo, a la que su madre apodaba 'la McEnroe'.