Moguer (Huelva) conmemora este viernes el 68 aniversario de la muerte de Juan Ramón Jiménez

Ofenda floral en la tumba de Juan Ramón Jiménez, en Moguer. - AYUNTAMIENTO DE MOGUER

MOGUER (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

La Fundación Zenobia-JRJ y el Ayuntamiento de Moguer conmemora este viernes el sexagésimo octavo aniversario del Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez con un sencillo pero "emotivo" acto de homenaje en el que participarán alumnos y alumnas de los centros educativos moguereños.

Según ha indicado el Ayuntamiento moguereño en una nota de prensa, el acto se celebrará como es tradición junto a la tumba de Juan Ramón y Zenobia en el cementerio parroquial moguereño, donde se darán cita decenas de chavales de los colegios e institutos de la ciudad quienes leerán poemas del autor de 'Platero' y depositarán ramos de flores amarillas sobre la lápida bajo la que descansan los restos del matrimonio Jiménez Camprubí.

El homenaje, en el que participarán también representantes de la Fundación del Nobel, se realizará a partir de las 11,00 horas. Finalizada la lectura y la ofrenda de flores amarillas, "que tanto gustaban al poeta", la conmemoración de la efeméride juanramoniana continuará en la casa museo con la colocación en el itinerario museográfico de una rodaja del emblemático pino de Fuentepiña sobre un soporte artístico, "un elemento que perpetuará la memoria del árbol que tan unido estuvo a la trayectoria vital de Juan Ramón y al universal personaje de Platero".

La conmemoración del aniversario de la muerte del poeta continuará el 2 de junio con la ruta cultural 'El Moguer de Juan Ramón' impulsada por la Asociación de Mujeres Zenobia, que recorrerá los espacios y monumentos de la ciudad más vinculados al Andaluz Universal y a su obra. El día 3 se realizará en la casa museo Zenobia-JRJ la presentación de un singular proyecto artístico de la reconocida artista riojana Natali Wood centrado en un grabado sobre madera recuperada del pino de Fuentepiña.

Por último, el 11 de junio se presentará también en la casa museo el libro 'El secreto de Zenobia Inclusivo', una edición en colaboración con la Universidad de Huelva y la Cátedra Juan Ramón Jiménez, con textos de Rocío Fernández Berrocal, ilustraciones de Patricia Fidalgo y una guía de lectura realizada por Teresa Suárez.