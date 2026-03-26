Montero agradece a Carolina Marín (Huelva) las "alegrías" que ha dado a Andalucía: "Siempre serás nuestra campeona"

Archivo - Carolina Marín, campeona de los Juegos Europeos 2023. - PRENSA DE CAROLINA MARÍN - Archivo

HUELVA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha destacado este jueves sobre la deportista Carolina Marín que "siempre serás nuestra gran campeona".

Así lo ha manifestado Montero tras el anuncio de la jugadora de bádminton de dejar el deporte, lo que hará que no acuda a jugar al Europeo de Bádminton que se celebra este mes de abril en la capital onubense y donde, en un primer momento, tenía previsto retirarse tras participar en él.

De este modo, Montero le ha dado a Marín las gracias "por todas las alegrías que nos has dado", así como por "llevar a Huelva a lo más alto del deporte internacional".

La jugadora española de bádminton Carolina Marín, oro olímpico y triple campeona del mundo, ha puesto este jueves fin a su carrera deportiva a los 32 años, un recorrido que le ha llevado a encumbrar a este deporte minoritario en España a lo más alto, y marcado por tres graves lesiones de rodilla, la última la que le ha abocado a esta retirada.

"Tras un proceso de reflexión y priorizando el bienestar de su rodilla --como ya adelantó que sería su prioridad absoluta en esta etapa--, Carolina ha decidido que es el momento de escuchar a su cuerpo. Aunque la ilusión de competir en su casa, era un motor emocional inmenso, la salud y la calidad de vida futura prevalecen sobre la alta competición", indicó el comunicado del departamento de prensa de la onubense.