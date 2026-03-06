Montero descarta que coincidan generales y andaluzas porque Sánchez acabará la legislatura: "Las elecciones, en 2027"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este viernes en su visita a la factoría de Moeve en Palos de la Frontera (Huelva), donde ha abordado los proyectos de hidrógeno verde. - EDUARDO BRIONES/EUROPA PRESS

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado tajante este viernes para descartar que en este 2026 vayan a coincidir las elecciones al Parlamento de Andalucía, en las que ella ostentará la candidatura del PSOE andaluz a la Presidencia de la Junta, con las elecciones a Cortes Generales.

Montero se ha remitido a antecedentes donde "el presidente del Gobierno ha sido muy claro" y como "su posición no ha cambiado" ha proclamado entonces que "se va a agotar la legislatura" y con esta premisa ha inferido que "las elecciones tocarán cuando corresponden, que es en junio del año 2027".

En declaraciones a los medios de comunicación en Palos de la Frontera (Huelva) en el marco de su visita las instalaciones de Moeve a cuenta de los proyectos Positive Motion y Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, Montero ha invocado el hecho de que Pedro Sánchez "es el único que tiene la capacidad para convocarla", aunque de igual forma ha esgrimido ese deseo de agotar mandato por cuanto es el mensaje que "le ha dicho al Gobierno interna y externamente".

La también vicesecretaria general del PSOE y líder del PSOE andaluz ha blandido que su pronunciamiento se enmarca en el hecho de que Sánchez con la fecha de las elecciones a Cortes Generales "es la misma posición la que mantiene siempre" para concluir que "la legislatura se va a agotar".

La vicepresidenta y ministra ha apelado igualmente para justificar que las elecciones sean en 2027, a los cuatro años de las precedentes, que fueron a finales de julio 2023, a que "tenemos muchos proyectos todavía por delante", entre los que ha mencionado la ejecución de los fondos europeos, sobre los que ha precisado que "terminan en este verano".

"Tenemos una hoja de ruta legislativa importante que vamos a agotar hasta que toque y corresponda el que se convoquen esas elecciones", ha remachado Montero su reflexión en este sentido.

Preguntada por la posibilidad, apuntada esta semana por el diario Abc, de que conservará su escaño en el Congreso de los Diputados, donde Montero tiene plaza por cuanto encabezó la lista socialista por Sevilla en 2023, hasta el momento justo en que tome posesión de su previsible acta de diputada del Parlamento de Andalucía, se ha remitido a que es "lo mismo que hemos dicho durante todo este tiempo".

Tras sostener que sea un tema que "tampoco creo que tenga ningún valor, ninguna importancia", la secretaria general del PSOE de Andalucía ha blandido que "lo importante y lo fundamental es que como candidata me voy a dejar la piel para que el próximo gobierno sea un gobierno progresista en Andalucía".

A ese ejecutivo que salga de las urnas andaluzas le ha encomendado el propósito de que "cuide los servicios públicos", así como que sea consciente de que "las energías renovables son un futuro muy importante para nuestra comunidad autónoma".

"Lo demás creo que es bastante inferior", ha apostillado sobre el momento en que renunciará al escaño en el Congreso.