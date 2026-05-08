Moreno pide más medios contra el narcotráfico tras la muerte de un Guardia Civil al perseguir una narcolancha en Huelva

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, atiende a los medios en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha pedido este viernes más medios para combatir "el problema en el que se ha convertido el narcotráfico" tras el fallecimiento de un agente de la Guardia Civil en acto de servicio tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

En un mensaje en su cuenta oficial en la red social X, ha transmitido sus condolencias a la familia del fallecido y ha deseado la "pronta recuperación" de los dos heridos.

"Muy tristes por el fallecimiento de Germán. Todo nuestro cariño a su familia y el deseo compartido de toda Andalucía de que sus compañeros heridos se recuperen pronto", ha indicado en su publicación.

Este viernes, la Guardia Civil ha informado del fallecimiento de ese agente en acto de servicio tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

Además, ha indicado que otros dos componentes del Cuerpo han resultado heridos, uno grave y otro leve. Desde el Instituto Armado han lamentado el fallecimiento de su compañero y han deseado "una pronta recuperación" a los heridos.