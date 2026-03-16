Nacen las primeras camadas de lince de la temporada reproductora en Doñana, con seis crías

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ALMONTE (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

Las hembras reproductoras Utopía y Umbrella han dado a luz este fin de semana a las primeras camadas de lince nacidas en la temporada reproductora de este año en el centro de cría de El Acebuche (Almonte, Huelva), en el Parque Nacional de Doñana --espacio gestionado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) que depende del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico--.

En total, según han indicado desde la OAPN a Europa Press, han sido seis los cachorros, tres de cada hembra. En concreto, la primera en dar a luz fue Utopía --emparejada con Juglans--, el viernes, 13 de marzo. Se trata de una hembra nacida en Zarza de Granadilla el 23 de abril de 2023 y es hija de Estela y Queops.

Por su parte, el sábado 14 de marzo nacieron las tres crías de Umbrella --emparejada con Junquiño--. Umbrella es una hembra nacida el 9 de marzo de 2023 en el Centro de Cría de El Acebuche, hija de Madroña y Retinto.

El primer parto de la temporada de cría en los centros de cría gestionados por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales se produjo el pasado 6 de marzo en el Centro de Cría de Granadilla, donde la hembra Hubara, de 15 años, también tuvo dos crías.

Las primeras cópulas en el Centro de Cría del Lince ibérico El Acebuche --de la pareja Juromenha y Tintín-- se produjeron la última semana de 2025, según informó el Programa de Conservación Ex Situ del Lince Ibérico. Esto supuso el inicio de la temporada de apareamiento de esta especie protegida, algo fundamental para su supervivencia. De hecho, suele iniciarse en diciembre y extenderse hasta febrero.

El Programa de Conservación Ex Situ del Lince Ibérico alcanzó en 2025 uno de sus hitos "más relevantes" como ha sido el nacimiento de 62 cachorros en la red de centros de centros de cría --El Acebuche (Almonte, Huelva), La Olivilla (Jaén), Centro Nacional de Reprodução de Lince Ibérico (Silves, Portugal), zarza de Granadilla (Cáceres) y Zoo de Jerez--, de los cuales 48 han sobrevivido hasta la fecha.

Linx Ex Situ señaló que estos resultados "mantienen la tendencia positiva de temporadas anteriores y consolidan el papel esencial del programa en la recuperación del lince ibérico", con 424 ejemplares liberados en España y Portugal desde su puesta en marcha, lo que destacan como "un nuevo logro en dos décadas de trabajo para asegurar el futuro de esta especie emblemática".

En la temporada reproductiva de 2025 se formaron 32 parejas, que dieron lugar a 25 gestaciones completas. Entre finales de febrero y principios de mayo nacieron los 62 cachorros, con una supervivencia inicial del 77% (23 machos y 25 hembras). Nueve de ellos permanecerán en cautividad como reposición de reproductores --cinco machos y cuatro hembras--, sumándose a ellos la hembra Vidar --ejemplar invidente de la población salvaje de Doñana--.

Asimismo, si se confirma la aptitud clínica y comportamental de los 39 restantes, estos ejemplares serán liberados en la naturaleza a comienzos de 2026, reforzando las poblaciones silvestres. Desde Linx Ex Situ subrayaron que los resultados de 2025 "contrastan positivamente con los de los dos últimos años". De este modo, en 2023 se produjeron 26 parejas que dieron lugar a 46 crías, de las cuales 39 sobrevivieron al destete --23 machos y 16 hembras--. Tras garantizar la reposición de reproductores, 31 fueron liberadas en 2024.