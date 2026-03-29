El número de concursos en los juzgados crece un 44% durante 2025 con respecto al año anterior

Archivo - Audiencia Provincial de Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los juzgados de la provincia de Huelva recibieron un 44,8% de concursos más durante 2025 en comparación con el ejercicio anterior, según los datos del informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales elaborado por el servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así, de este informe, consultado por Europa Press, se desprende que el número de concursos presentados en los Juzgados de lo Mercantil ascendió a un total 771, de ellos 763 corresponden a personas naturales no empresarios (un 144% más), y ocho a personas jurídicas.

Los concursos comprenden aquellos procedimientos que, declarados y tramitados en los Juzgados de lo Mercantil, procede su apertura para cualquier deudor, sea persona natural o jurídica, que no pueda cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Se incluyen tanto los concursos ordinarios, como los abreviados, así como los voluntarios y necesarios. Las entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público no pueden ser declaradas en concurso.

Los órganos judiciales de Andalucía, Ceuta y Melilla registraron durante el año pasado 11.450 concursos, un 30,2% más que los presentados el año anterior. Este incremento se debió al crecimiento de los presentados por personas naturales sin actividad empresarial (en total 10.602), que fue del 36,4 por ciento.

Por otro lado, los lanzamientos practicados en Huelva durante el año pasado fueron 247, lo que supone un descenso del 13,63% con respecto a 2024. En cambio, los lanzamientos como consecuencia de las ejecuciones hipotecarias fueron 82 operaciones lo que representa un descenso interanual del 22,6%.

Por otra parte, se practicaron 151 lanzamientos como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, lo que supuso un descenso del 10,65% con respecto a 2024. Se contabiliza un lanzamiento por cada bien inmueble cuyo lanzamiento o entrega posesoria se acuerde, con independencia de los señalamientos que genere y del tipo de proceso en el que se acuerde o la fase en que éste se encuentre, siempre que implique un cambio en la posesión de un inmueble, y sin tener en cuenta si se trata de una finca rústica o urbana ni si es o no una vivienda.

A efectos estadísticos, se incluirán en este apartado tanto los lanzamientos que se acuerden en fase de ejecución como las entregas de posesión, o las resoluciones que supongan la entrega mediata por entrega voluntaria del bien sea ésta a la parte directamente o en el órgano judicial.

Asimismo, durante el pasado año se presentaron 1.527 demandas por despido, un 2,3% menos que en el año anterior. Por otro lado, el número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social de Huelva, en total 1.450, ha sido un 2,09% inferior a las presentadas en 2024.

Durante el año analizado se presentaron además un total de 412 ejecuciones hipotecarias, seis menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior.