'Pinturas 1985-2025' exhibe en Huelva el universo "depurado, sincero y sensible" de Juan Fernández

Inauguración de la muestra 'Pinturas 1985-2025'. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala de la Provincia acoge desde este jueves la exposición 'Pinturas 1985-2025', del artista ayamontino Juan Fernández. La muestra, que ha sido inaugurada por la diputada de Cultura, Gracia Baquero, y el autor, presenta una retrospectiva de obras de diferentes etapas y temáticas durante cuarenta años de trayectoria.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, composiciones, paisaje urbano, aguas y reflejos, naturaleza y retratos estructuran la muestra, una amplia perspectiva de su variada obra, tratada siempre de "una manera realista y fiel a sus inicios". Juan Fernández forma parte de la generación de creadores que situó a Ayamonte en el panorama artístico nacional.

"La escuela ayamontina, distinguida con la Medalla de Oro de la Provincia, representa una etapa esencial en la historia cultural de Huelva. Juan ha contribuido de manera decisiva a ese impulso colectivo y ha construido una trayectoria reconocida dentro y fuera de España", ha afirmado el presidente de la Diputación, David Toscano, en el prólogo del catálogo de la exposición.

Entre la desembocadura del Guadiana y el centro de Madrid, su obra ha ido afirmando "una personalidad propia, con una mirada construida con tiempo y constancia". Esta muestra ofrece la oportunidad de contemplar reunida la obra de Fernández y "de acercarse, con la perspectiva que da el tiempo, a uno de los nombres que forman parte de la historia reciente de la pintura en Huelva".

La referencia temporal del título de la exposición --'Pinturas 1985-2025'-- abarca las diferentes temáticas que Juan Fernández desarrolla desde su primera exposición individual --en la ya desaparecida galería Gavar de Madrid-- en el año 1983.

El artista compone y pinta sus cuadros desde dos lugares muy diferentes, alternando su tiempo y trabajo creativo entre su estudio de Ayamonte, situado en una casa de campo junto a la desembocadura del Guadiana, desde donde observa las tierras portuguesas del Algarve; y su otra vivienda-estudio en pleno corazón de Madrid, taller que montó hace treinta años cuando llegó para estudiar Bellas Artes y recaló en el barrio de Malasaña.

Es quizás por esta dualidad vital por lo que su temática creativa gira en torno a elementos como el agua, puentes, playas, reflejos y, por otro lado, su vivencia de la ciudad, no solo pintando múltiples paisajes urbanos, sino también retratos o grandes composiciones donde intervienen objetos y artilugios varios que el pintor rescata del viejo Rastro madrileño.

Resultado de una observancia directa del mundo que le rodea, el estilo de Juan Fernández es "una mirada fiel al modelo, al que profundiza y exterioriza en una realización ortodoxa". Siguiendo el camino de los clásicos, "añade a su obra la modernidad del concepto, de la disposición de las formas, de la interpretación de una realidad que el artista confecciona con un dibujo perfectamente perfilado y unos colores que se atienen a esa realidad", en palabras del crítico Antonio Morales.

Por su obra transitan "materia y oficio, depuración e inteligencia", esta muestra "la expresión sensible de un universo propio, sincero en sus vivencias y dotado de una especial espiritualidad que nos pone en contacto con lo superior y que nos hermana con el artista, con su amor a las cosas", citando a José Marín-Medina.

"Del fondo oscuro de la vida saca Juan Fernández la realidad de las cosas", ha dicho de él el moguereño Francisco Garfia, Premio Nacional de Poesía. "Velazqueñamente, zurbaranicamente, tradicionalmente, increíblemente. De un modo natural. En un proceso que va del objeto al sujeto, de la oscuridad a la luz, de la quietud al movimiento. Estremecida está esta pintura de calidad, de honradez, de primor, de lucidez. Lo pequeño, lo cotidiano, adquiere de pronto un protagonismo conmovedor".

La exposición 'Pinturas 1985-2025' de Juan Fernández podrá visitarse en la Sala de la Provincia del 9 al 25 de abril, en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas de lunes a viernes, y de 10,00 a 14,00 horas los sábados.

SOBRE EL ARTISTA

Con más de setenta exposiciones individuales e innumerables exposiciones colectivas --entre certámenes, premios, ferias de arte en España y el extranjero-- Juan Fernández cuenta en su haber con 25 premios de pintura, y su obra está presente en numerosas colecciones privadas, así como en museos y organismos oficiales.

Juan Fernández González nace en Ayamonte (Huelva) el 21 de diciembre de 1950. Su afición al dibujo y al color viene de temprana edad, ya en el colegio destaca con sus dibujos y rotulaciones en los cuadernos escolares que a veces usa su maestro para enseñar a otros compañeros como muestra de pulcritud, circunstancia que le estimula para seguir dibujando.

También en el instituto de su ciudad, donde cursa Bachillerato, su profesor de dibujo le anima a seguir la carrera de Bellas Artes, lo que hará algunos años más tarde en la Universidad Complutense de Madrid, después de empezar a pintar de forma autodidacta rodeado de un ambiente pictórico del que siempre ha respirado Ayamonte.

A principios de los años 70 participa en concursos de pintura, consiguiendo algunos galardones y exponiendo ya su obra en colectivas con el grupo de pintores ayamontinos. Ejemplo de ello es el primer premio Caja de Ahorros de Huelva en 1970 y la exposición 'Escuela de Pintura ayamontina' en galería Lorca de Bilbao en 1975, donde el crítico de arte Enrique Montenegro le califica en el periódico Odiel como "el benjamín de dicha Escuela".

A mediados de los años 70 decide viajar a Madrid y contactar con galerías de arte para mostrar sus trabajos, que son bien aceptados y empieza a colaborar con algunas galerías como Kreisler, Gavar, Sokoa y más tarde Alfama. Instala estudio de pintura en Madrid y ya establecido en la capital es cuando comienza la carrera de Bellas Artes. Desde entonces ha compartido su vida y trabajo con estudio tanto en Madrid como en Ayamonte.