La Plataforma del Castañar alerta de la presencia de la avispilla en la sierra de Huelva

Archivo - Avispilla del Castaño - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Onubense de Defensa del Castañar (PODC) ha alertado de la detección de posibles focos de la avispilla del castaño en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, un insecto que puede ser devastador para el castañar.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la avispilla del castaño (Dryocosmus kuriphilus) es un himenóptero de la familia de los cinípedos originaria de China. Su presencia en la sierra ha sido detectada entre los meses de febrero y marzo de 2026. El desarrollo y la virulencia, por la experiencia en otros territorios, puede ser exponencial a partir de 2027.

En este sentido, desde la entidad han señalado que a corto plazo "podría generar perdidas al sector de la castaña del 80% de la producción e incluso la muerte del árbol". Es un problema "muy grave" con "consecuencias imprevisibles", según fuentes de la Plataforma, "dado el impacto que puede tener en el incremento del abandono de los castañares y la desaparición del ecosistema en el Parque Natural serrano".

Por ello, advierten de que "se acrecienta el riesgo en un entorno ya abandonado parcialmente y podría causar un daño irreparable también a la economía de los pueblos serranos por la desaparición de un paisaje emblemático, combinada con otras enfermedades como la tinta o el chancro que pueden acelerar la muerte del árbol".

Este panorama "desolador" que "pone en riesgo también otras actividades de interés para la zona", como el atractivo turístico, "se ve agravado por la circunstancia de que el problema no se puede erradicar". "Tan solo se puede controlar mediante la introducción del Torymus Sinensis, antagonista de la avispilla en el territorio, con el objetivo de establecer una lucha biológica y mantener el equilibrio entre el problema y la solución", han señalado.

Desde la plataforma han indicado que existen experiencias de recuperación del castañar afectado por la avispilla en Italia, Francia, Galicia, Castilla León, Extremadura y también en Málaga. Estos procesos, sin embargo, "requieren la implicación tanto del sector castañero como de las Administraciones competentes".

El proceso de lucha contra la plaga en sus fases iniciales, que dura sobre tres o cuatro años, requiere "el desarrollo de capacidades en el territorio basadas en el conocimiento de los síntomas que produce la plaga en el castaño, el ciclo biológico de la avispilla, los métodos de administración y control del Torymus, y el impulso de cambios en las prácticas culturales, que permitan desarrollar el equilibrio biológico deseado entre las dos especies".

Con la llegada de la brotación, ya es posible detectar los primeros indicios, por lo que es "fundamental" la colaboración de agricultores, propietarios de fincas y vecinos. La Plataforma recomienda revisar los castaños en esta época, identificar posibles síntomas (agallas en brotes y hojas), no manipular ni trasladar material vegetal o comunicar cualquier indicio a la Oficina del Parque Natural, Oficinas Comarcales Agrarias, Ayuntamiento, o a la misma Plataforma.