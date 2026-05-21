El Pleno de Almonte (Huelva) vuelve a rechazar la ordenanza de la zona ORA de Matalascañas en una sesión tensa

Archivo - Estacionamientos en Matalascañas. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Almonte (Huelva), en sesión extraordinaria, ha vuelto a rechazar este jueves la ordenanza reguladora de la zona ORA de Matalascañas. Esto se ha rechazado con los votos en contra de los concejales no adscritos, Mesa de Convergencia, PSOE y Vox --once concejales--, y con los únicos votos a favor del equipo de Gobierno de Ilusiona, que quedó en minoría el pasado mes de enero después de que uno de sus ediles, concretamente, el concejal de Turismo, Tomás Ruiz, solicitara pasar al grupo de concejales no adscritos.

Este pleno se produce apenas seis días después del pleno ordinario que trató esta misma cuestión, que también fue rechazada, y tras ser suspendido el mismo el pasado viernes por supuestas "faltas de respeto" de una ciudadana del público a un concejal de Ilusiona --que la llamó también públicamente sinvergüenza en el pleno--.

Tras ello, el alcalde de Almonte, Francisco Bella, decidió hacer un receso de diez minutos y a la vuelta explicó que el concejal tuvo que ser asistido por personal sanitario al sufrir "un ataque de medio ansiedad" y que suspendía el pleno del que quedaban por tratar otros asuntos no relacionados con la ordenanza.

La decisión de convocar este pleno para tratar nuevamente la ordenanza de la zona ORA de Matalascañas en plena Romería de El Rocío ha suscitado muchas críticas entre los partidos de la oposición, que han criticado que se vuelva a intentar aprobar durante la romería y "ocho meses después de cuando debería ser aprobado".

Así las cosas, este jueves tampoco se ha saldado sin polémica ya que, tras llegar a la sesión --a los pocos minutos de empezar-- el concejal y portavoz del PSOE, José Miguel Espina, que se encontraba en un crucero de vacaciones, parte de los ciudadanos que había acudido al pleno han aplaudido, por lo que el alcalde ha decidido desalojar al público del plenario, así como ha llamado la atención a un concejal del grupo de no adscritos por grabar el momento, algo que, ha dicho, "está prohibido".

En este pleno se trataban tres puntos sobre la zona ORA, sobre la modificación de la ordenanza reguladora del tráfico, la ordenanza reguladora de la supervisión de reposición del pavimento en la zona ORA de Matalascañas y la imposición y ordenación de tributos de la misma.

Ante estos tres puntos los concejales de la oposición en pleno han votado en contra, por lo que, con once votos en contra y solo diez a favor no han salido adelante, mientras que el equipo de Gobierno ha señalado que este pago se realiza "en todos" los núcleo con playa "de España" y ha apelado a la "responsabilidad" ya que si no se aprueba "Almonte tendrá que hacer frente a un pago de ocho millones de euros".

"VOY A TRAERLO A TODOS LOS PLENOS"

Ante ello, el alcalde ha señalado que "a menos que se haga una moción de censura va a seguir llevando a pleno una y otra vez, hasta que salga" adelante la ordenanza "por responsabilidad" para "evitar que el pueblo de Almonte" tenga que hacerse cargo del pago de ocho millones de euros de pago a la empresa adjudicataria por "responsabilidad patrimonial" y ha llamado la atención a los ediles de la oposición diciendo que con su negativa están "causando un perjuicio muy serio a esta ayuntamiento".

"Nuestra insistencia va a ser seguir viniendo a traer esto una y otra vez, una y otra vez, hasta que salga, porque tenemos que salvar la responsabilidad. Mientras tanto, la empresa adoptará las medidas que tenga que adoptar y pedirá la reclamación que tenga que pedir", ha dicho Bella antes de apuntar que los concejales del oposición este jueves estén "todos muy callados".

En este punto, ha subrayado que van a "aprovechar" el calendario del Parlamento de Andalucía para "intentar por todos los medios salvar esta situación". "Y lo vamos a hacer, porque entendemos que es una situación vital para Almonte por incidencia vuestra 20 millones de euros que así han ido las elecciones. Los ciudadanos saben que el PSOE ha propiciado que Almonte pierda 20 millones de euros de inversión y ahora también van a saber, porque esto les afecta a ustedes, que ahora tengamos que indemnizar con ocho millones que nos lo plantearán dentro de poco".

"Y están advertidos ya en dos ocasiones de que le van a causar un perjuicio muy serio a este ayuntamiento pero, a pesar de eso, lo hacen. Esa parte posiblemente no tenga una responsabilidad patrimonial, pero evidentemente sí tiene una responsabilidad política y tendrán que explicarle a los ciudadanos por qué quieren arruinar de nuevo a este ayuntamiento y dejarlo en la situación en la que estaba", ha manifestado el alcalde.

En este sentido, ha señalado que "existe ya una reclamación por parte de la empresa adjudicataria para poder poner en marcha los servicios contratados", y que, en caso contrario, "esta Administración incurriría en mora y, por tanto, tendría que indemnizar económicamente a la empresa por disposición de la ley de contrato del sector público". "Esto ustedes lo saben y van a votar en contra", ha lamentado Bella.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, Mesa de Convergencia ha subrayado que "los únicos culpables de pagar la indemnización a la empresa, por haber asfaltado la playa sin base legal que lo permitiese es el Equipo de Gobierno y quien lo autorizó, así que serán ellos los que, única y exclusivamente tengan que responder ante la justicia".

Por su parte, el portavoz del PSOE, José Miguel Espina, ha intervenido una única ocasión para dar su "no a la zona azul", así como su "no a las tarifas, al asfalto que se ha echado", que considera que "no va a durar mucho", así como su "no a la privatización de la playa durante 30 años, no a las formas de hacer este contrato, no a la discriminación entre personas de Almonte". "Los de la Matalascaña no pagarían y los de Almonte sí y no a la deslealtad de hacer un pleno para el Rocío y no definitivamente no, claramente no a la zona azul", ha manifestado.

Finalmente, la formación Almonte 100x100, creada por concejales no adscritos, ha criticado en una nota que en la sesión "ningún concejal de la oposición pudo defender su posición en condiciones normales de debate, ante las reiteradas amenazas del alcalde". "Advertencias que esta formación interpreta como un intento deliberado de provocar la salida de algún concejal y alterar artificialmente las mayorías para sacar adelante las ordenanzas rechazadas por el propio Pleno apenas seis días antes".

"En ese clima, y desde la presidencia del Pleno, el alcalde-presidente reconoció abiertamente y en público que utilizará la fijación del orden del día como técnica para impedir las intervenciones de los concejales de la oposición y afirmó textualmente, entre otras expresiones", ha apuntado.

Almonte 100x100 considera que lo ocurrido "excede ya el ámbito estrictamente municipal" y quiere "alertar de la situación" a las administraciones supramunicipales con competencias en la materia. En particular, a la Subdelegación del Gobierno en Huelva, y a la Delegación de la Junta de Andalucía en Huelva, además de a la Consejería competente en régimen local, "para que examinen si el funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento se ajusta a las normas básicas y autonómicas aplicables".