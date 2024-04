A Pleno una moción para que se investigue el error de dirección del Alvia a Huelva "que pudo acabar en tragedia"

HUELVA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente alcalde y portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha anunciado este lunes una moción que el equipo de Gobierno elevará al próximo Pleno para exigir a Adif, al Ministerio de Transportes y a su titular Óscar Puente, "una disculpa pública y una investigación interna para aclarar los hechos y depurar responsabilidades sobre el grave error ferroviario que pudo acabar en tragedia", en referencia al tren Alvia que el pasado 4 de abril se encaminó "de forma incorrecta" hacia Málaga en lugar de a Huelva.

Así lo ha indicado Arias en rueda de prensa, en la que ha asegurado que el Ayuntamiento "no va a permitir" que "la precariedad de las infraestructuras que sufre Huelva, además de un freno para el progreso de esta provincia; además de los episodios lamentables que sufren continuamente los usuarios de los trenes por las averías, retrasos y contratiempos; se convierta también en un peligro que ponga en riesgo la seguridad de los onubenses".

De esta forma, Arias ha manifestado la "extrema gravedad del episodio sufrido el pasado 4 de abril, cuando un tren tomó una dirección equivocada al llegar a Córdoba, circulando durante varios kilómetros por una vía que no era la suya, corriendo el riesgo de cruzarse con otro tren y provocar un trágico accidente".

"Un error injustificable, terrible, que pudo costar vidas humanas y por el que casi 20 días después, aún ni Adif ni el ministro de transportes han dado explicaciones ni pedido perdón", ha dicho el primer teniente alcalde apuntando que "no podemos dejar pasar un grave error que puso en juego la vida de las personas que en ese momento viajaban en el tren porque tenemos que conocer las causas y poner los medios para evitar que vuelva a repetirse".

"La seguridad de los ciudadanos está por encima de cualquier posicionamiento", ha afirmado Felipe Arias, que ha lamentado que "la falta de compromiso del PSOE con la alta velocidad en Huelva ha vuelto a ser noticia en los últimos días".

Por ello, en la misma moción, el equipo de Gobierno insistirá una vez más el compromiso irrenunciable del AVE, recordando que es una reivindicación la línea Faro-Huelva-Sevilla cuenta con el respaldo de las tres ciudades, el gobierno portugués, la Junta de Andalucía, la Diputación y todos los agentes económicos y sociales onubenses".

Esto "tras las declaraciones del ministro Óscar Puente, confirmando que el AVE a Huelva no entra en los planes del PSOE por la falta de voluntad política y económica y que los onubenses tendremos que conformarnos con un plan B inferior a base de lanzaderas".

Ante ello, el portavoz municipal ha subrayado que "desde el Ayuntamiento se va a dejar claro que Huelva no es menos que el resto de ciudades españolas y que el estudio informativo del propio ministerio confirma la rentabilidad de la línea, mientras que informes independientes determinan que el kilómetro de AVE Sevilla-Huelva sería uno de los más baratos de España y que Huelva es la única provincia peninsular de España sin alta velocidad prevista en un plan del Gobierno".

"ÓSCAR PUENTE, EL PERRO DE PRESA"

Al respecto, Arias ha señalado que "los ciudadanos de Huelva merecemos el mismo trato que Sevilla o que Cataluña o el País Vasco, en competencias que además son exclusivas del Gobierno de España, en este caso del ministro", en referencia a las declaraciones del ministro la pasada semana con respecto a que opta por una red "'ex novo' de ancho internacional" para unir Sevilla con Huelva frente a la alta velocidad "convencional", ya que esta última opción "nos va a suponer un montón de tiempo" y una inversión "bestial".

En este sentido, el portavoz municipal ha lamentado que Puente dijera a la Junta que diga si quiere que desde el Gobierno central "quiten" dinero del que su departamento está invirtiendo para "cerrar" la obra de la autovía SE-40 en la provincia de Sevilla, y que dicha inversión "se traslade" para poner en marcha una línea nueva de alta velocidad con destino a Huelva como reclama el Gobierno andaluz.

Esto, a juicio de Arias, es "ridículo" porque "los ciudadanos de Huelva no tienen que elegir eso, lo que quieren es el AVE". "Esto es un problema de Óscar Puente, que tendrá que gestionar su presupuesto. Cómo pretende el ministro que entremos en una pelea de territorios", ha manifestado Arias.

"Yo creo que muchos ciudadanos podrían estar pensando que se le podría declarar a Óscar Puente persona 'non grata' para Huelva. Es un ministro que en tiempo récord es el que más desaires y más desprecio ha hecho a esta población y debería estar pidiendo perdón por el incidente que pudo ocasionar un accidente mortal con ciudadanos y viajeros en un tren que iba en sentido contrario. Y que todavía no hemos recibido ninguna explicación ni sabemos qué medidas el ministro ha adoptado para que ese incidente no se vuelva a producir", ha dicho.

Finalmente, el portavoz del equipo de Gobierno ha afirmado que cree que Puente es "un ministro que no está a la altura de llevar ese ministerio". "Creo que le queda muy grande y creo que Pedro Sánchez prefiere tener al lado suyo perros de presa que ministros que gestionen las cuestiones de los territorios y de los ciudadanos", ha concluido.