Pospuesto el minuto de silencio por los agentes fallecidos en Huelva previsto para el sábado por jornada de reflexión

Imagen de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva el pasado sábado, cuando acogió la capilla ardiente de los dos agentes fallecidos. - María José López - Europa Press

HUELVA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, Habecu Huelva, ha pospuesto el minuto de silencio previsto este sábado, 16 de mayo, a las 11,00 horas, en la puerta de la Comandancia de la Guardia Civil en recuerdo a los dos agentes fallecidos durante un operativo contra el narcotráfico a 80 millas de la costa el pasado viernes con el fin de "evitar cualquier perjuicio que la coincidencia con la jornada de reflexión electoral pudiera ocasionar al Cuerpo".

Así lo ha indicado Habecu en un comunicado, en el que señala que la asociación comunicará próximamente la nueva fecha y hora de celebración de este acto de homenaje, que "mantendrá su carácter sobrio, respetuoso e íntimo", como "muestra de recuerdo a los agentes fallecidos y de apoyo a sus familias, compañeros y a toda la Guardia Civil".

Habecu Huelva ha reiterado su "pesar por esta trágica pérdida" y expresa, "una vez más", su "reconocimiento" a "la labor que realizan diariamente los hombres y mujeres de la Guardia Civil en defensa de la seguridad y la convivencia", así como ha agradecido el "interés" y el "apoyo" mostrado.

Los hechos se produjeron viernes de la pasada semana, 8 de mayo, durante el transcurso de un operativo contra las organizaciones que se dedican al narcotráfico, en torno a las 11 horas, a 80 millas náuticas de la costa de Huelva, cuando se inició una persecución por parte de dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Huelva sobre una narcolancha en alta mar.

Durante esta persecución, por causas que aún se desconocen, las dos embarcaciones de la Guardia Civil colisionaron produciéndose un fuerte impacto entre ellas, provocando el fallecimiento de dos agentes, uno de ellos en ese momento y otro cuándo era trasladado al hospital. Además, han resultado heridos otros dos agentes, que en estos momentos están siendo atendidos en el hospital de heridas de diversa consideración.

De momento, según han confirmado a Europa Press desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instrucción de Huelva, que se encontraba en funciones de guardia el pasado viernes, ha abierto diligencias por los hechos.

Los dos agentes que resultaron heridos en la colisión evolucionan favorablemente y se encuentran ya fuera de peligro, por lo que esta semana pasaron a planta del Hospital de Jerez y uno de ellos ha sido ya trasladado a hospital de Huelva.