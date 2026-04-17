PP espera que este domingo Sánchez "no se limite a venir a un simple acto y se comprometa realmente" con Huelva

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González. - PP DE HUELVA

GIBRALEÓN (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha señalado que espera que el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, "no limite su visita este domingo a Huelva a un acto electoral para avalar a su candidata y se comprometa realmente con las deudas que mantiene su gobierno con la provincia de Huelva".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el popular, junto a diputados nacionales, senadores y concejales del Ayuntamiento de Gibraleón, ha manifestado que "hay actuaciones urgentes que resolver" como la Presa de Alcolea, que "afecta directamente a Gibraleón, y que continúa paralizada por parte del Gobierno de Sánchez", lo que "refleja el desprecio" del Gobierno del PSOE con la provincia de Huelva.

"También esperamos que Pedro Sánchez hable de un calendario concreto para comenzar el túnel de San Silvestre y el canal de Trigueros o la Ley del Trasvase aprobada en 2018 y que, desde la llegada del Gobierno del PSOE, permanece bloqueada sin explicaciones. No solo hídricas son las deudas del Gobierno con la provincia, también ferroviarias donde no hay avances con el AVE, a lo que se suma la interrupción de la línea Huelva-Zafra desde hace dos meses, aislando a la comarca de la Sierra, además mal estado de carreteras como la N-435, N-433, N-431 y la autovía A-49", ha abundado.

El litoral onubense es otros de "los asuntos pendiente" del Gobierno central y que con motivo de la visita a Gibraleón de Pedro Sánchez los onubenses "esperan que aborde", ya que las playas "están sufriendo el abandono y la falta de inversiones del Gobierno central en los últimos años".

"MAYOR SEGURIDAD DEL ESTADO"

En cuanto a seguridad, González ha advertido que para la visita de Sánchez "no faltaran efectivos en Gibraleón", pero "lo importante" es "garantizar la seguridad a lo largo de todo el año para luchar ante el incremento del narcotráfico en la provincia para ello es necesario más efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", toda vez que ha recordado que hace unos días se incautó 5.000 kilos de cocaína.

"Sánchez tiene muchos deberes en la provincia, esperemos que hable de lo que realmente preocupa a los onubenses y no se quede su visita en un simple acto del PSOE para avalar a su candidata que sigue sin dejar su acta de diputada en Congreso, lo que demuestra la importancia que tiene Huelva y Andalucía para María Jesús Montero", ha concluido.