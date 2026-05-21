La presentación de hermandades marca este viernes el inicio de la Romería del Rocío

Archivo - Simpecados de las hermandades del Rocío, junto a sus peregrinos, llegan al santuario de la Virgen en Almonte para la presentación de hermandades. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

HUELVA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Romería del Rocío se inicia de manera oficial este viernes con el primer día de presentación de las hermandades filiales ante la Blanca Paloma. Por delante, cuatro días de devoción que culminarán el lunes con la peregrinación de la patrona de Almonte (Huelva), por las calles de la Aldea.

De este modo, este viernes, 22 de mayo, a las 18,00 horas, comenzará la romería con la primera jornada de recepción de las hermandades filiales, con las de menor antigüedad, iniciando Torremolinos y finalizando el día con Mairena del Alcor.

Así, el sábado 23, al mediodía, ante la Puerta Mayor del Santuario, tiene lugar la continuación de la presentación de hermandades, por orden de antigüedad, iniciando Villamanrique de la Condesa y finalizando Valencia. Por otro lado, a medianoche, se celebra el rosario procesional, llamado de Almonte, por el itinerario tradicional.

Por otra parte, el 24 de mayo, a las 10,00 horas, en el Paseo Marismeño, frente al Santuario, tendrá lugar la Solemne Misa de Pentecostés, presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez, y en la que estarán presentes todas las hermandades filiales con sus simpecados. A las 20,00 horas, tendrá lugar la Misa de Tamborileros, Carreteros y Coheteros.

Por otro lado, a medianoche, desde la plaza de Doñana, saldrá el Santo Rosario, presidido por la Hermandad Matriz, y en la que participarán todas las Hermandades Filiales con sus Simpecados e Insignias, procesionando por las calles de la aldea. A su terminación, se realizará la Salve Solemne, con el acompañamiento musical del Coro de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Garrucha.

Ya en la madrugada del 25 de mayo, sin hora establecida, tendrá lugar la procesión de la Virgen del Rocío por las calles de la aldea, a hombros de los almonteños, que recorrerá el itinerario tradicional. A la entrada de la Virgen, se realizará la Salve Popular de Despedida.