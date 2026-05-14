El presidente de la AN cree que la lucha contra el narcotráfico pasa por endurecer penas, atacar economía y más recursos

Archivo - Fachada de la Audiencia Nacional. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

Ve necesario "estrechar" la colaboración internacional contra el crimen organizado y espera esclarecer las muertes de Huelva

SEVILLA/HUELVA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Audiencia Nacional (AN), Juan Manuel Fernández, ha destacado este jueves que la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en el país pasa por contar con "más jueces" en las labores de enjuiciamiento en la sala de lo Penal, "que es la encargada de juzgar estos casos", tejer relaciones internacionales "más estrechas", así como "atacar el aspecto económico" para "conseguir que el delito no salga rentable, más recursos a nivel judicial y "tipificar nuevas conductas que consigan evitar esa actividad".

Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, tras el planteamiento de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional de una reforma del tribunal para ampliar sus competencias y ser capaz, de esa forma, de asumir causas de narcotráfico cuando los delitos sean cometidos por organizaciones criminales transnacionales ya que "estiman fundamental" un plan integral "que debe tener carácter transversal, multidisciplinar e internacional la estrategia en la lucha contra el mundo del narcotráfico".

"Por ello estimamos que la Audiencia Nacional debe seguir teniendo ese papel que ya es actual, de ser un referente en la lucha contra el crimen organizado, pero que se debe intensificar porque la realidad delictiva a la que nos enfrentamos es cada día mayor y más peligrosa".

Fernández ha iniciado su intervención mostrando sus "condolencias y pésame a familiares, amigos y compañeros" de los dos guardias civiles fallecidos el pasado viernes, 8 de mayo, durante la persecución de una narcolancha a 80 millas de la costa de Huelva, y ha subraya que el "objetivo irrenunciable" de la AN es "esclarecer" los hechos, a pesar de la "dificultad" que plantean este tipo de delitos.

"Pero ello no impide que la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de Vigilancia Aduanera y, por supuesto, de quienes integramos el Poder Judicial, jueces y fiscales, vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas", ha añadido antes de destacar la importancia para ello de la cooperación internacional --en referencia a la colaboración con la Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal-- porque "nos encontramos ante una realidad delictiva, la del crimen organizado y muy particularmente el narcotráfico, que tiene un carácter internacional".

Respecto a los medios, el presidente de la Audiencia Nacional ha señalado que "está prevista la creación de más plazas a lo largo de este año" para jueces destinados a la investigación en fase de instrucción ya que actualmente "es manifiestamente insuficiente", pero "también necesarios más jueces en las labores de enjuiciamiento" y "eso, a su vez, lleva aparejada la necesidad de más fiscales, más funcionarios y más recursos".

Fernández ha insistido en "la gravedad del problema" y en "su complejidad", así como "en la necesidad de tejer relaciones internacionales" porque "esto trasciende la óptica de territorio nacional" y "debe actuarse coordinadamente". "Existe, de hecho, una estrategia en la Unión Europea para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y en esa línea tenemos que seguir trabajando y de una manera más intensa aún", ha añadido.

De otro lado, considera que la raíz del problema del narcotráfico está vinculado al "aspecto económico" y que "ahí es donde se debe actuar y atacar" y, en este sentido, ha destacado la "labor encomiable" de los Cuerpos y Fuerza de Seguridad del Estado y de Vigilancia Aduanera, pero apunta que esto "de nada sirve que se hagan incautaciones" si no va acompañado del "ataque al aspecto económico". "Porque ocurre que los flujos económicos de las ganancias obtenidas con la droga son superiores al valor de la droga misma y debemos conseguir que el delito no salga rentable y eso es el objetivo central", ha manifestado.

"ALGO ENORMEMENTE COMPLEJO"

En este punto, ha afirmado que se trata de una cuestión "enormemente compleja" por "los entramados financieros en los que actúan, por los paraísos fiscales, por los sistemas de encriptación de las comunicaciones". "Un panorama ciertamente complejo", ha señalado antes de subrayar que "no debemos rendirnos ante ese peligro, ante esa complejidad, sino que debemos unir los esfuerzos de todas las administraciones implicadas con la convicción de que el objetivo puede conseguirse".

Otro de los puntos que ha destacado el presidente de la Audiencia Nacional como una necesidad en "lucha contra el crimen, en la investigación, en el enjuiciamiento", es la de "un permanente análisis, de una reflexión acerca de las formas de actuación". En este sentido, ha señalado que "tiene que ser constante, porque la realidad delictiva a la que nos enfrentamos cambia, se transforma continuamente y, por lo tanto, las actuaciones de investigación, de instrucción, tienen que contar con los recursos adecuados".

"Y esto exige reflexiones tanto desde el punto de vista procesal como desde el punto de vista material a la hora de tipificar nuevas conductas que consigan evitar la actividad principal a la que nos enfrentamos y con la cual están en una estrecha conexión, como es el caso del petaqueo ----que con la reciente reforma del Código Penal se ha convertido en un delito autónomo con penas de prisión de tres a cinco años--".

UN "GRAN PROBLEMA" DE SEGURIDAD

Con todo ello, Fernández ha explicado que "nos encontramos ante una realidad delictiva, la del crimen organizado y muy particularmente el narcotráfico, que tiene un carácter internacional" ya que "los grupos criminales son de múltiples nacionalidades". "Las drogas se elaboran en unos sitios, se llevan a otros muy lejanos y esto exige también, por lo tanto, una estrecha cooperación, tanto policial como judicial, en redes de la Unión Europea y en redes de carácter internacional".

Asimismo, ha señalado que la AN "ingresan alrededor de entre 50 y 70 causas por narcotráfico todos los años" y todas "de una enorme complejidad" de "operaciones con gran número de detenidos", de forma que "el 60-70% de los presos preventivos que hay en la Audiencia Nacional en estos momentos son por delito relacionados con el narcotráfico, lo cual nos lleva a una cifra de unos 400 personas investigadas por estos hechos".

Considera el presidente de la Audiencia Nacional que esto "tiene que llevar a que toda la sociedad a que tomemos conciencia de que no estamos únicamente ante lo que ya es de por sí un grave problema para la salud, ya no solo la cocaína o el hachís, que son quizás las que producen actuaciones de mayores cantidades, otro tipo de drogas que causan un gravísimo daño a la salud, especialmente a nuestros jóvenes" sino también ante un problema "que afecta a la seguridad nacional misma, que afecta a la solidez institucional del Estado".

"Esto nos tiene que llevar a tomar conciencia de la gravedad del problema y no a asustarnos ni mucho menos hacernos decaer sino que, al revés, tiene que ser un estímulo para, entre todos, conseguir vencer esta lacrara", ha dicho antes de concluir señalando que "los efectos de la droga son devastadores, no solamente en cuanto a la salud de quienes los consumen, sino que afecta a la estructura social, afecta a la estructura institucional".

Finalmente, Fernández ha destacado "la actuación encomiable de la Fiscalía Antidroga", que "desde hace años viene haciendo un llamamiento continuo a la necesidad de establecer reformas y de situar a la Audiencia Nacional como el punto de referencia fundamental en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado".