PSOE acusa al alcalde de Beas (Huelva) de "deriva autoritaria" por "querer vetar en Pleno mociones de sanidad"

La portavoz del PSOE de Beas (Huelva) y secretaria general de la Agrupación Local, Rosa Tirador. - PSOE DE HUELVA

BEAS (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSOE de Beas (Huelva) y secretaria general de la Agrupación Local, Rosa Tirador, ha criticado la "grave amenaza democrática" del alcalde, José Leñero (PP), tras advertir de que "no va a permitir que se sigan llevando al pleno mociones relacionadas con la sanidad pública", en un momento en el que la situación sanitaria en el municipio es "peor que nunca" y los vecinos y vecinas "sufren cada día las consecuencias del abandono del Gobierno andaluz".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Rosa Tirador ha señalado que es "intolerable que, en vez de dar la cara y defender los intereses de Beas", el alcalde "pretenda amordazar el debate político y silenciar la denuncia de una realidad que está sufriendo todo el pueblo".

"José Leñero no solo es incapaz de exigir soluciones a Juanma Moreno, sino que además pretende impedir que la oposición haga su trabajo y lleve la voz de los vecinos y vecinas al Pleno municipal", ha manifestado.

La dirigente socialista ha advertido de que la atención primaria en Beas "atraviesa uno de sus peores momentos, con un centro de salud cada vez más deteriorado, falta de médicos y profesionales sanitarios, demoras, saturación y una pérdida constante de calidad asistencial". "La sanidad pública se cae a pedazos en Beas y el alcalde, en lugar de ponerse del lado de la ciudadanía, decide ponerse del lado del PP y de los recortes de Moreno", ha apuntado.

En este sentido, Tirador ha señalado también como "especialmente grave" la decisión de "eliminar la ambulancia medicalizada de Trigueros, un recurso fundamental para la atención urgente en la zona", y "sustituirla por un simple transporte, sin capacidad de respuesta sanitaria, como si la salud de nuestros vecinos y vecinas pudiera rebajarse a un servicio de segunda".

"Estamos hablando de una pérdida gravísima para la seguridad y la atención sanitaria de nuestros pueblos. Nos quitan una ambulancia medicalizada y nos dejan un vehículo de transporte. Eso no es reforzar la sanidad, eso es recortarla, debilitarla y poner en riesgo a la ciudadanía", ha subrayado.

Rosa Tirador ha insistido en que "lo que molesta al PP no es la moción, sino la verdad", y ha asegurado que el PSOE de Beas va a seguir defendiendo en todas las instituciones la sanidad pública, "le guste o no le guste al alcalde". "No vamos a callarnos mientras empeora la atención primaria, mientras faltan médicos, mientras se deteriora el centro de salud y mientras nos quitan recursos esenciales. El Pleno municipal no es propiedad del alcalde; es un órgano democrático al servicio del pueblo de Beas".

Por último, la portavoz socialista ha exigido a José Leñero que "abandone su actitud sectaria y autoritaria, permita el debate democrático en el Ayuntamiento y se sume a la reclamación de mejoras urgentes para la sanidad pública en Beas y en toda la comarca". "Lo que debería hacer un alcalde responsable es plantar cara a Moreno y defender a su pueblo, no intentar tapar la boca a quienes denunciamos los recortes y el abandono", ha finalizado.