El PSOE critica la "situación límite" de la sanidad en Huelva capital con urgencias "en un solo centro de salud"

HUELVA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva, María Teresa Flores, ha criticado este martes la "asfixiante" situación de la sanidad pública en la capital durante este verano, señalando que, "a pesar del ocultismo al que juega la Junta de Andalucía con el Plan de Verano, se ha podido conocer por los diferentes sindicatos y ahora constatar con su puesta en marcha, que el Gobierno de Juanma Moreno ha desmantelado la Atención Primaria durante los meses de verano en la capital".

En una nota, la dirigente del PSOE ha apuntado que en la capital "se ha pasado de tener los siete centros de salud abiertos por las tardes para atender urgencias antes de la llegada del PP a la Junta de Andalucía, a un cierre escalonado que nos ha traído hasta el verano de 2023", donde "los onubenses solo disponen de un centro de salud de lunes a viernes desde las tres de la tarde y hasta la mañana siguiente para atender a los más de 140.000 habitantes de la capital".

"A partir de esa hora y durante los fines de semana, estas consultas también echan el cierre y solo se atenderán pacientes en el Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias situado en el antiguo hospital Manuel Lois. Además, en ambos centros solo habrá dos consultas abiertas", ha lamentado.

Según Flores, este verano "vamos a vivir una situación límite con una tensión extrema en el sistema sanitario público, que se traducirá en horas de espera, en enfermos que no se muevan de casa y médicos saturados" y ha insistido en que "vamos a tener el verano con mayor déficit sanitario de la historia de la sanidad pública en Huelva".

El PSOE ha advertido que "durante las madrugadas en la capital será una odisea ser atendido por un problema de salud en este sistema sanitario enfermo que se autodestruye", ya que la falta de consultas de urgencia hace que muchas personas se trasladen a las del Juan Ramón Jiménez, colapsando las urgencias del hospital de referencia donde se atienden los casos más graves".

Para la responsable del PSOE, quienes no se pueden permitir la sanidad privada, "quedan desahuciados del sistema" y aquella persona que se encuentre mal a las nueve de la noche de un día cualquiera en la capital, "se lo pensará mucho para acudir a urgencias", una situación que puede tener "consecuencias muy graves".

Asimismo, la socialista ha afirmado que "Moreno está poniendo en riesgo a los habitantes de la capital, con el silencio cómplice de Pilar Miranda", por lo que desde el Grupo Municipal Socialista, han instado a la alcaldesa de Huelva a "ponerse del lado de la ciudadanía para defender los derechos de la gente". "Basta ya de marketing y de propaganda y que se ponga a trabajar", ha remarcado.

Al mismo tiempo, la socialista ha asegurado que "no puede ser que este equipo de Gobierno inexperto y sin capacidad de gestión no tenga ni siquiera iniciativa para reclamar a otra administración de su mismo color político, que no juegue con la salud de los onubenses".

"Pilar Miranda debe de llamar de inmediato al presidente andaluz y pedirle explicaciones. Que le diga por qué este abandono de los onubenses, que está poniendo en riesgo la salud de nuestros vecinos", ha dicho Flores antes de insistir en que la alcaldesa "puede hacer eso o seguir callada y siendo cómplice de todos estos recortes sanitarios".

SOBRE LOS CAMBIOS EN LAS OBRAS

Por otro lado, sobre la revisión de las obras de la ciudad anunciada por el PP, María teresa Flores ha reseñado que al PSOE le preocupa "que se puedan perder los fondos europeos que financian una parte importante estas obras" si "no se cumplen los plazos".

Con respecto a la Plaza de San Pedro, ha subrayado que el equipo de Gobierno "tendrá que justificar el cambio de proyecto en Europa para evitar perder la financiación", mientras que ha destacado que los "supuestos cambios" en la Plaza de La Merced y la Plaza Niña, "estaban ya incluidos en los proyectos".

"Por tanto, todos estos cambios anunciados no son más que una campaña de imagen para aparentar que están trabajando, porque la realidad es que le hemos dejado la transformación de la ciudad en marcha y no saben a qué dedicar el tiempo", ha indicado.

Por último, Flores ha criticado que la alcaldesa "ha decidido pasar el verano redecorando la ciudad como si fuese un salón de Ikea" y le ha pedido "que se ponga a trabajar de una vez en proyectos nuevos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos".