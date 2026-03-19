PSOE dice que el Ayuntamiento de Huelva "pierde 1,5 millones" de Europa para el albergue de personas sin hogar

Archivo - La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva, María Teresa Flores. - PSOE DE HUELVA - Archivo

HUELVA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva ha lamentado este jueves que "el Consistorio onubense ha perdido la subvención concedida de 1,5 millones de euros procedente de fondos europeos Next Generation" destinada a la construcción de un Centro de Atención Integral para Personas Sin Hogar en la capital, "tras incumplir los plazos establecidos para su ejecución y justificación".

Ante esta situación, el PSOE ha registrado una pregunta para su debate en el próximo pleno ordinario del 27 de marzo en la que solicita al equipo de Gobierno del PP "que aclare con qué financiación y con qué calendario prevé ahora llevar a cabo esta infraestructura social, considerada prioritaria para atender a uno de los colectivos más vulnerables", ha indicado en una nota.

Los socialistas han explicado que esta ayuda, concedida en julio de 2024 en el marco de un programa impulsado por el Gobierno de España a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en colaboración con la Junta de Andalucía, tenía como objetivo "reforzar las políticas de inclusión social mediante la construcción de este recurso en la ciudad".

Sin embargo, señala que "el incumplimiento" de los plazos establecidos ha provocado que el Ayuntamiento tenga que "renunciar finalmente" a esta financiación, ya que "el proyecto debía estar finalizado antes del 31 de marzo de 2026 y justificado antes de finalizar junio".

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento, María Teresa Flores, ha criticado que "Huelva pierde una oportunidad fundamental por la incapacidad manifiesta del equipo de Gobierno de sacar adelante proyectos clave para la ciudad".

En este sentido, ha señalado que "este nuevo fracaso es un ejemplo más de una legislatura marcada por la falta de gestión, en la que la alcaldesa es incapaz de materializar ni una sola iniciativa relevante". "Ahora serán los onubenses los que tengamos que pagar el albergue municipal íntegramente de nuestros bolsillos", ha lamentado.

Flores ha criticado que desde que la ayuda fue concedida en julio de 2024, "el único avance ha sido la adjudicación de la asistencia técnica para redactar el proyecto, sin que se haya producido ningún progreso real en la ejecución de las obras". "Es una muestra más de la improvisación permanente y de la falta de gestión de este equipo de Gobierno", ha añadido.

Asimismo, ha subrayado que "una vez descartada la ubicación inicial del albergue en el Parque Moret tras la presión ciudadana, el proyecto se ha quedado completamente paralizado, sin una alternativa definida y sin planificación alguna". "Estamos ante una absoluta falta de rumbo. Se anunció como una actuación prioritaria y hoy no sabemos ni dónde se va a construir ni cuándo, ni con qué recursos", ha lamentado la viceportavoz socialista.

Además, ha puesto también el acento en "la realidad del sinhogarismo en la ciudad", indicando que "mientras se pierden fondos europeos, seguimos viendo a personas durmiendo en la calle en distintos barrios y un albergue municipal claramente insuficiente". Por todo ello, el PSOE ha exigido al equipo de Gobierno que "dé explicaciones claras y urgentes" en el próximo pleno y "que concrete cómo piensa afrontar la construcción del albergue municipal tras haber dejado escapar una financiación clave para reforzar las políticas sociales en Huelva".

"Lo que está en juego no es solo dinero, sino la dignidad de las personas más vulnerables. Huelva no puede permitirse un gobierno que devuelve fondos europeos y deja sin ejecutar proyectos imprescindibles", ha concluido Flores.