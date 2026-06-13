El PSOE de Hinojos (Huelva) destaca los dos millones de euros del Gobierno para reparar los daños por las borrascas

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HINOJOS (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Hinojos (Huelva) ha valorado "muy positivamente" la concesión de cerca de dos millones de euros por parte del Gobierno de España para hacer frente a los daños ocasionados por el tren de borrascas que afectó al municipio durante los últimos meses.

En una nota de prensa del PSOE de Huelva, se ha señalado que esta inversión supone una "magnífica noticia para Hinojos y para todos los vecinos y vecinas que han sufrido las consecuencias de unos temporales que provocaron importantes desperfectos en infraestructuras, caminos y espacios públicos".

Los socialistas han destacado que esta ayuda es "una muestra más del compromiso del Gobierno de España con los municipios afectados por fenómenos meteorológicos adversos". Además, el grupo municipal ha recalcado que "cuando Hinojos ha necesitado ayuda, el Gobierno de España ha estado presente, respondiendo con recursos y soluciones para que nuestro pueblo pueda recuperar cuanto antes la normalidad".

Asimismo, han incidido en que estos fondos permitirán "acometer actuaciones necesarias para reparar infraestructuras dañadas, mejorar la seguridad y recuperar servicios esenciales para los vecinos". "Estamos hablando de una inversión histórica que contribuirá a mejorar nuestro municipio y a corregir los efectos de unas borrascas que causaron importantes daños materiales", ha aclarado la formación socialista.

En esta línea, el PSOE de Hinojos ha puesto en valor que esta ayuda llega "gracias a la sensibilidad y al compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez con los ayuntamientos y con el mundo rural". Ha continuado afirmando que "frente a quienes utilizan las administraciones para la confrontación política, el Gobierno de España actúa, escucha y aporta soluciones concretas a los problemas de la ciudadanía".

En este sentido, los socialistas han lamentado que el equipo de Gobierno del PP en Hinojos haya sido "incapaz de reivindicar con firmeza las necesidades del municipio y de informar adecuadamente a los vecinos sobre las gestiones realizadas para acceder a estas ayudas".

"Lo importante es que Hinojos contará con casi dos millones de euros para reparar daños y mejorar infraestructuras, pero también es justo reconocer quién ha puesto los recursos sobre la mesa. Esta inversión no llega por casualidad; llega porque existe un Gobierno comprometido con los municipios y con las personas", han señalado.

Por último, el PSOE de Hinojos ha asegurado que "seguirá vigilante para que estos fondos se ejecuten con transparencia, eficacia y pensando únicamente en el interés general de los vecinos y vecinas del municipio".

Al hilo, han afirmado que "estas ayudas son una oportunidad para recuperar lo perdido, mejorar nuestro pueblo y demostrar que cuando las administraciones trabajan al servicio de la ciudadanía, los resultados llegan. Hinojos merece gestión, inversión y futuro, y eso es lo que representa esta importante aportación del Gobierno de España".