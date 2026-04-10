El PSOE de Huelva afirma que la Junta Electoral de Zona apercibe al PP por "vulnerar la ley electoral"

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha asegurado este viernes que "la Junta Electoral de Zona ha apercibido al presidente provincial del PP de Huelva, Manuel Andrés González, y a la secretaria general de esta formación, Berta Centeno, por vulneraciones de la ley electoral", tras "estimar la denuncia presentada por el PSOE".

Según señala el PSOE en una nota, "la resolución de la Junta Electoral de Zona ha exigido la retirada en un plazo máximo de cinco días de la publicación difundida en redes sociales por un concejal de San Bartolomé de la Torre, junto a los parlamentarios andaluces Manuel Andrés González y Berta Centeno", así como "la delegada territorial de Salud y Consumo, Manuela Caro", en "la que se utilizaban recursos institucionales y se atribuían supuestos logros sanitarios tras la convocatoria electoral".

Para Francisco Baluffo, "la resolución de este órgano evidencia la estrategia radical, vergonzosa y tramposa que el PP de Juanma Moreno está desplegando, también, en la provincia de Huelva a través de sus máximos responsables".

En este sentido, ha señalado "directamente" a Manuel Andrés González y a Berta Centeno, "que son, además, número dos y tres respectivamente en la candidatura al Parlamento andaluz, como máximos responsables provinciales y, por tanto", a su juicio, "ejecutores de una estrategia basada en el uso partidista de las instituciones y en el incumplimiento de las normas democráticas".

"La Junta Electoral ha considerado que los hechos denunciados vulneran el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, al incluir contenidos de carácter propagandístico utilizando recursos institucionales tras la convocatoria electoral. Asimismo, requiere la retirada de la publicación en cuestión y advierte de posibles sanciones en caso de reincidencia", afirma el PSOE.

Para el secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, "esta resolución confirma que el PP ha empezado el proceso electoral haciendo trampas desde el minuto uno, utilizando las instituciones que gobierna para hacer propaganda y saltándose las reglas del juego democrático". Y ha insistido en que "no se trata de un hecho aislado, sino de una estrategia perfectamente diseñada por el PP de Moreno".

Ante esto, el secretario de Organización del PSOE onubense ha advertido que van a estar "muy vigilantes". "De hecho, nos lo veíamos venir y hemos actuado desde el primer momento para frenar este abuso, solicitando la retirada inmediata del contenido y la apertura de expedientes sancionadores por posible infracción o delito electoral. La Junta Electoral nos da la razón porque la ley es clara y el PP la ha incumplido de manera flagrante", ha manifestado.

Francisco Baluffo ha dicho, por último, que desde el PSOE van a "defender la democracia, la limpieza del proceso electoral y el respeto a la ley hasta las últimas consecuencias", ha concluido.