El PSOE de Huelva destaca la subida de pensiones a "más de mil euros" y reprocha al PP que "vaciara" la hucha

HUELVA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El senador por el PSOE de Huelva y secretario de Relaciones Institucionales de la Ejecutiva Provincial, Amaro Huelva, ha puesto en valor este viernes el "montante" económico que recogen los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el ámbito social con "226.000 millones de euros" y la subida de un 8,5% para los pensionistas --100.600 en la provincia-- que "por primera vez verán subir sus nóminas de los mil euros", al tiempo que ha reprochado al PP que "vaciara" la hucha y a la Junta que "rechace" una subida en las no contributivas.

En rueda de prensa, Huelva ha destacado que esto supone que los pensionistas cobrarán "1.075 euros de media mensual", algo que considera que es "importante" y que está "en contraposición con la subida de un euro que realizó el PP a los pensionistas mientras estaban gobernando". "Ellos subieron un euro y nosotros subimos a los mil euros al mes por primera vez", ha remarcado.

En este sentido, ha apuntado que el Gobierno va a llevar a cabo "dos tipos de iniciativas", una que "ya se ha hecho" y que es "el indexado de las pensiones al IPC" y los tres mil millones de euros destinados en los PGE a la hucha de las pensiones "después de 13 años" y de que "el PP prácticamente la vaciara metiéndole mano permanentemente después de que el expresidente Zapatero la dejara hasta arriba".

"No vamos a hacer como hizo el PP, que congeló todo tipo de subidas y supeditarlas al 0,25%, sino que vamos a hacer que los pensionistas, año a año, vean subir sus pensiones conforme suba el precio al consumo. El PSOE ahí va a estar permanentemente con ellos. El PP hace unos presupuestos para el 10 o 15% de la población, que son sus destinatarios, mientras que el PSOE hace unos presupuestos para 85 o 90% de las personas, que son la clase media y trabajadora, que es con quien tenemos que estar", ha enfatizado.

A este respecto, ha subrayado la "diferencia" entre el PSOE y el PP y ha remarcado que "no es igual quien gobierne" porque "la derecha le baja los impuestos a los suyos" y "el PSOE tiene claro que los impuesto hay que destinarlos a los que menos tienen y más lo necesitan, para que vivan mejor".

En este punto, ha señalado que la Junta de Andalucía "tiene una oportunidad" para realizar una subida "conforme al IPC" en la pensiones no contributivas, "dentro de sus competencia", toda vez que ha explicado que el PSOE ha presentado una propuesta "para que se suban al 15% y se pongan a nivel que deberían estar en estos momentos" y que "a partir de ahí se indexe al IPC" para "que no pierdan capacidad adquisitiva" pero "desgraciadamente ha sido rechazada".

"Esto lo temíamos porque los que cobran la pensión no contributiva no entran en el ámbito de los que los apoyan y, por lo tanto, no hacen nada para ellos", ha lamentado el senador antes de concluir que su formación está "contenta" porque "los PGE vienen bien para todos los pensionistas de España y, por ende, para los onubenses".